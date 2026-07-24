Pirlo prossimo Ct della Nazionale? La sua carriera da allenatore fino a oggi

Non c’è pace per la Nazionale di calcio italiana. Pep Guardiola ha detto ufficialmente no alla proposta di Paolo Maldini e Leonardo di sedere sulla panchina azzurra e ora lo sguardo dei due ex dirigenti rossoneri deve inevitabilmente spostarsi su qualcun altro. Secondo i betting analyst di Sisal e Betflag, la quota di Andrea Pirlo, gradito a Maldini, crolla a 1,50 (contro il 3,00 di ieri): il “Maestro”, che con le sue punizioni ha illuminato il centrocampo azzurro e non solo, diventa quindi il favorito nella corsa alla panchina italiana, seguito da Antonio Conte e Roberto Mancini. Sullo sfondo ci sono anche altre ipotesi ad oggi più remote, come il trio Stefano Pioli–Thiago Motta–Raffaele Palladino. Ma che carriera da allenatore ha avuto fino ad oggi l’ex stella di Milan e Juventus?

Pirlo allenatore: alti e bassi e tanti cambi di squadra

Andrea Pirlo esordisce come allenatore di una squadra decisamente importante: la Juventus. La sua avventura parte quindi in bianconero nell’agosto del 2020, quando arriva a sostituire l’uscente Maurizio Sarri. Alla guida del club torinese vince la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. Ottiene la qualificazione in Champions League all’ultima giornata, venendo però in precedenza eliminato agli ottavi dal Porto. Quarto posto dunque in campionato, nell’anno in cui Cristiano Ronaldo si laurea capocannoniere della Serie A con 29 reti. Il portoghese trascina l’attacco juventino, il migliore della stagione. Nonostante due trofei alzati, Pirlo viene esonerato alla fine di maggio 2021.

Dodici mesi più tardi, viene chiamato ad allenare i turchi del Fatih Karagumruk, ma l’esperienza dura poco: l’esonero arriva il 24 aggio 2023, a tre giornate dalla fine, con la squadra ferma a metà classifica nonostante il miglior attacco del campionato. Passano poche settimane e Pirlo torna in Italia, stavolta alla Sampdoria retrocessa in Serie B. L’ambizione di tornare in A sfuma ai playoff, dove i blucerchiati vengono eliminati dal Palermo. Nonostante la delusione, la società conferma Pirlo in panchina, salvo esonerarlo nell’agosto 2024 a causa dell’avvio tutto in salita della nuova stagione.

A luglio 2025, il trasloco negli Emirati Arabi Uniti alla guida dello United Fc, squadra nella seconda serie del Paese. Qui conduce i propri giocatori a una storica promozione nel massimo campionato grazie al secondo posto in classifica, registrando il terzo miglior attacco e la quarta miglior difesa. Al momento Pirlo resta sulla panchina araba, ma è in attesa di una telefonata che possa fargli cambiare idea.