Guardiola rifiuta l’offerta della Figc, non sarà il ct dell’Italia

Pep Guardiola non sarà commissario tecnico dell’Italia. Dopo una lunga riflessione durata circa dieci giorni, secondo quanto apprende LaPresse, per l’allenatore catalano sono prevalse scelte di carattere familiare.

L’ex tecnico del City si era manifestato disponibile a discutere con il dt azzurro Paolo Maldini del progetto di rinascita dell’Italia, e si è detto lusingato della proposta della nuova Figc guidata da Giovanni Malagò. Tuttavia, la scelta di declinare l’offerta azzurra sarebbe dovuta alla volontà di dedicarsi per un po’ di tempo alla famiglia. La Federcalcio ora dovrà virare su un nuovo profilo.

Crollano quote bookie su Conte ct, Mancini fuori dalla corsa

Sono dunque ore frenetiche e (forse) decisive per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I club di serie A avrebbero individuato in Antonio Conte il nome preferito per la panchina azzurra. Una mossa che, come emerge dall’analisi dei betting analyst di Planetwin365 e Goldbet, rimescola nuovamente le carte e – riporta Agipronews – fa crollare a 2,75 la quota del Conte-bis, rispetto al 12,00 di appena ventiquattro ore fa. Ecco che l’ex tecnico di Napoli e Juventus si riporta in pole per il ruolo di ct, alla pari con Andrea Pirlo. Rimane in scia Pep Guardiola, a 3,50, una pista suggestiva ma su cui pesano le incognite dal punto di vista economico. Intanto, mercoledì sera Roberto Mancini ha rivelato che non ci sono stati contatti con i nuovi vertici della Figc, ed ecco che, da nome caldo, per i bookie il ct che ha guidato l’Italia alla conquista di Euro 2021 viene tagliato fuori dalla corsa e si attesta in lavagna a 7,50. Una situazione in continua evoluzione, quindi, e chissà che già in serata (quando è atteso un punto stampa post-Assemblea) lo scenario non possa cambiare di nuovo.