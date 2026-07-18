Mondiali 2026, Dibu Martinez: "I nostri tifosi sono i più pazzi, vogliamo festeggiare con loro"

Il Dibu Martinez, portiere dell’Argentina, ha esaltato i tifosi dell’Albiceleste in vista della finale di domenica sera dei Mondiali 2026 contro la Spagna. “I tifosi sono assolutamente pazzi, diversi da quelli di altri Paesi. L’altro giorno ho visto la gente alle 2 del mattino che festeggiava nel freddo che c’è in Argentina in questo periodo”, ha spiegato il Dibu che poi ha aggiunto sulla partitissima. “Daremo assolutamente il meglio di noi. Con Leo, con la squadra che abbiamo, per riportare la Coppa del Mondo nel mio Paese e festeggiare con la nostra gente”.