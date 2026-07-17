Savona, 15enne muore folgorato al luna park di Spotorno

Tragedia giovedì sera all’interno del luna park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto folgorato. La dinamica è ancora da chiarire. L’episodio si è verificato intorno alle 23, il giovane è apparso subito in condizioni gravissime ed è stato soccorso e trasferito all’ospedale San Paolo di Savona. Qui i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per il 15enne non c’è stato nulla da fare. In corso le indagini per ricostruire con certezza le cause e la sequenza di eventi che ha portato alla morte del ragazzo. Intanto venerdì mattina il Comune, con un’ordinanza, ha stabilito la chiusura dell’intero luna park.

Si indaga per omicidio colposo a carico ignoti

Verrà aperto un procedimento con l’ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti dalla procura di Savona, che nelle prossime ore darà l’incarico per effettuare l’autopsia sul corpo del ragazzo di 15 anni, originario di Saronno, morto folgorato mentre giocava in una delle attrazioni del luna park di Spotorno. L’area è stata posta sotto sequestro in attesa del completamento di verifiche e accertamenti. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un fulmine che potrebbe aver contribuito a generare la scarica elettrica fatale, ma tutto allo stato attuale è rimesso alle indagini e ai rilievi affidati a vigili del fuoco e polizia locale, ancora in corso all’interno dell’area.