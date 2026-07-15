Pavard torna all’Inter, resta o parte? Il punto sul suo futuro

Il difensore francese è ad Appiano Gentile dove si sta allenando assieme al resto della squadra

Benjamin Pavard è tornato all’Inter dopo il prestito di un anno al Marsiglia. Il difensore francese, classe 1996, è ad Appiano Gentile dove si sta allenando assieme al resto della squadra (esclusi i calciatori impegnati nel Mondiale 2026) in attesa di sapere quale sarà il suo futuro.

Il futuro di Pavard all’Inter

Potrebbe esserci la possibilità che il 30enne di Maubeuge resti in nerazzurro per la prossima stagione, complice il mercato interista che ancora non è decollato. Denzel Dumfries si è trasferito al Real Madrid e al momento il club non è riuscito a trovare un degno sostituto dell’esterno destro, motivo per cui non è scontata la partenza di Pavard da Milano.

Di ruolo difensore centrale, il transalpino (campione del Mondo nel 2018) è un calciatore duttile, capace di giocare anche come terzino nella stessa fascia lasciata scoperta dall’olandese, seppur con caratteristiche molto più difensive. Inoltre la società di Viale della Liberazione da poco – per motivi anagrafici – ha dovuto dire addio a Francesco Acerbi (38 anni), Matteo Darmian (36 anni) e Stefan de Vrij (34 anni), assottigliando ulteriormente il reparto.

Chivu: “Lo vedremo lavorare e prenderemo una decisione”

“Sappiamo tutti cosa è successo l’anno scorso, quelle che sono state le nostre scelte. E’ tornato, avremo modo di vederlo lavorare e di prendere una decisione“, ha detto Cristian Chivu nella conferenza stampa che ha aperto la pre-season. I nodi, dunque, verranno sciolti durante la preparazione estiva della squadra. Come per Pavard, la società dovrà prendere delle decisioni anche in merito al futuro di Davide Frattesi, scontento del poco minutaggio concesso dal tecnico romeno e già da tempo sul mercato.