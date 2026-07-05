Dumfries al Real Madrid: è ufficiale la cessione dell’Inter

L’olandese Denzel Dumfries, negli ultimi anni uno dei beniamini dei tifosi nerazzurri, non è più un giocatore dell’Inter. È infatti arrivata l’ufficialità, mentre Dumfries con la sua Olanda è appena stato eliminato dai Mondiali 2026 per mano del Marocco. L’Inter cede Dumfries al Real Madrid. Lo comunica in una nota sul proprio sito ufficiale il club nerazzurro. Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria. Con la maglia dell’Inter in cinque stagioni Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei.

La nota del club nerazzurro

“FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid C. F. Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria”. Così la nota ufficiale del club, che aggiunge:

“Forse ci siamo tutti innamorati di Denzel Dumfries quando quel giorno all’Olimpico, dopo aver salvato un gol fatto immolandosi in difesa, si è lanciato in avanti, col suo passo incontenibile, andando a concludere l’azione con un tuffo di testa, per il suo primo gol con la maglia dell’Inter. O forse in quella sera a Lecce, in pieno recupero, un’altra zampata in area, una corsa di felicità pura, quella dei bambini. Eppure, a differenza dei piccoli, Denzel ha sempre avuto quel suo sguardo serio, del quale ugualmente ci siamo innamorati. O forse ancora, ci è piaciuto come interpretava i derby, quelle autentiche battaglie sulla fascia, scontri alla vecchia maniera, senza risparmiarsi. In fondo, l’unico cartellino rosso di questi cinque anni è arrivato proprio nel derby della Madonnina, nella notte della Seconda Stella. Un’altra notte di amore? Quella in Arabia Saudita, una doppietta da annali del calcio in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. D’altronde, in certe notti, Denzel Justus Morris Dumfries sembrava venire dallo spazio. Chiedere a chi era al Montjuic, Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League. Un gol in rovesciata, uno di testa. Prima ancora, l’assist per Thuram. Sommando le giocate nel match leggendario di San Siro fanno 2 gol e 3 assist tra andata e ritorno. Ancora: a Monaco di Baviera, nella notte più buia, Denzel amareggiato con la medaglia al collo va a salutare i tifosi nerazzurri presenti sugli spalti. Di nuovo: la sua energia in Como-Inter, due gol per la spallata scudetto, via a scivolare in ginocchio, le braccia incrociate, finalmente il sorriso. Lo stesso delle feste Scudetto, in campo a baciare lo stemma e sul bus a comandare”.

Dumfries saluta l’Inter e si accasa al Real

Nel giro di pochi minuti, il calciatore via social ha prima salutato la sua vecchia squadra e poi, con un altro post, mostrato il suo orgoglio per essere diventato un giocatore del Real. “Cinque anni di passione, trofei, gol e assist, indossando sempre la nostra maglia con orgoglio e onore”, scrive Dumfries a corredo di un post di saluto all’Inter.

Poco dopo, ecco il post con la maglia del Real.