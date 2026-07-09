Mondiali 2006, la Figc celebra il ventennale del trionfo azzurro

Ai Mondiali 2026 l’Italia non c’è. Ma esattamente 20 anni fa, gli azzurri vincevano la Coppa del Mondo battendo in finale la Francia, dopo l’epica semifinale vinta contro la Germania in casa loro.

Nel giorno del ventesimo anniversario del quarto titolo mondiale vinto dalla Nazionale il 9 luglio 2006, la Figc celebra il trionfo di Berlino con uno speciale dal titolo ‘Noi, i Campioni del 2006’ pubblicato sulla piattaforma digitale Vivo Azzurro TV e sui propri canali social.

Il tributo all’impresa

Un tributo all’impresa compiuta dagli Azzurri attraverso le parole di alcuni dei grandi protagonisti di quel Mondiale, dall’ex Ct Marcello Lippi a Gigi Buffon, da Alessandro Del Piero a Francesco Totti. E poi ancora le testimonianze di Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Angelo Peruzzi e il commovente ricordo di Nicola Riva, figlio dell’indimenticato campione e team manager azzurro Gigi Riva.

Malagò: “Celebrazione è uno stimolo”

“Questa celebrazione – sottolinea il presidente federale Giovanni Malagò – rappresenta uno stimolo per il futuro, perché dalle vittorie del passato la Nazionale deve trovare un nuovo slancio per poter rivivere al più presto quelle straordinarie emozioni. È nostro dovere lavorare ogni giorno affinché si torni a competere per questi successi. La maglia azzurra è orgoglio e appartenenza, un simbolo da onorare e il miglior volano possibile dei valori dello sport italiano nel mondo”.