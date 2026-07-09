Spionaggio, Tajani: “Espulsi due addetti militari dell’ambasciata russa”

L’Italia ha espulso due addetti militari dell’ambasciata russa, sospettati di spionaggio. A darne notizia è lo stesso ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dall’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura di Roma“. Tajani lo ha reso noto su X. “Il Segretario Generale della Farnesina ha appena informato l’Ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov dovranno lasciare Roma entro 3 giorni”, ha aggiunto. “Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. Una grave e inaccettabile ingerenza per le istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale”, ha concluso Tajani.

Il Governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 9, 2026