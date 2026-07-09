Fondazione Msd riparte con Enrica Giorgetti e Mariella Enoc

Nuove nomine di peso per Fondazione Msd: arrivano Enrica Giorgetti, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, e Mariella Enoc come componente del Cda. Si tratta di due celebri manager della farmaceutica e della sanità, che portano un prezioso bagaglio di esperienze in una fase di crescita della Fondazione impegnata a promuovere la cultura della salute.

Novità dunque, ma anche importanti conferme: Marina Panfilo resta alla direzione e il coordinamento scientifico rimane affidato a Claudia Rutigliano. A supporto delle attività di Fondazione Msd, il Comitato Tecnico Consultivo è composto da Andrea Grignolio, Professore di Storia della Medicina all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e noto divulgatore scientifico, dall’avvocato Aurelio Giovannelli, professionista dalla consolidata esperienza sui temi di compliance, e dall’avvocata Ida Marotta, Executive Director Legal & Compliance Msd Italia.

“Siamo felici di accogliere Enrica Giorgetti e Mariella Enoc nel Consiglio di amministrazione di Fondazione Msd”, sottolinea Marina Panfilo. “Il loro percorso e la loro esperienza arricchiscono il lavoro della Fondazione, portando una nuova prospettiva allo sviluppo di progetti capaci di coniugare rigore scientifico, ascolto e nuovi linguaggi di comunicazione. Sono certa che il loro contributo sarà importante per dare ulteriore impulso alle attività della Fondazione e alla loro evoluzione futura”.

Chi è la nuova presidente della Fondazione Msd

Enrica Giorgetti ha ricoperto incarichi di vertice in importanti realtà industriali e associative, tra cui Confindustria, Farmindustria e Leonardo S.p.A. Dg di Farmindistria dal 2005 al 2025, ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione dell’industria farmaceutica italiana come settore strategico per innovazione, ricerca, produzione e salute pubblica. Ha inoltre rappresentato il comparto a livello europeo e internazionale in Efpia e Ifpma.

“Sono onorata e grata per la nominaa presidente di Fondazione Msd”, ha commentato Giorgetti. “Ne conosco e apprezzo l’intensa attività dedicata alla diffusione della cultura della salute, dalla dimensione scientifica a quella della prevenzione. Condivido in particolare il metodo fondato sulla partnership con i principali attori del sistema salute per promuovere una Health Literacy rigorosa, inclusiva e accessibile. Credo nella centralità della persona come riferimento delle attività della Fondazione, che cercherò, insieme a tutto il Consiglio di amministrazione, di sviluppare nel solco delle iniziative già intraprese”.

Mariella Enoc e il lungo impegno nella salute

Dal canto suo Mariella Enoc ha dedicato gran parte della propria attività alla gestione e allo sviluppo di istituzioni sanitarie complesse, coniugando competenza manageriale, attenzione alla sostenibilità e forte sensibilità sociale. Dal 2015 al 2023 è stata presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, incarico conferitole da Papa Francesco. In precedenza ha ricoperto ruoli di responsabilità in importanti strutture sanitarie, tra cui l’Ospedale Cottolengo di Torino e l’Ospedale Valduce di Como. È stata inoltre presidente di Confindustria Piemonte, Vicepresidente di Fondazione Cariplo e di Fondazione Giorgio Cini.

“Ho sempre creduto nel potere gentile della filantropia e nel suo ruolo nel generare valore per le persone e per le comunità. Vederlo orientato alla ricerca, alla prevenzione e alla diffusione di una Health Literacy è motivo di grande orgoglio. Affronto questo incarico con senso di responsabilità, nella convinzione che Fondazione Msd rappresenti una preziosa opportunità per contribuire a una salute più vicina ai bisogni delle persone”, ha detto Enoc.



La nomina di Enrica Giorgetti e l’ingresso di Mariella Enoc si inseriscono in una fase di continuo sviluppo della Fondazione, che continuerà a promuovere iniziative multidisciplinari orientate a rendere l’informazione sulla salute più accessibile, consapevole e partecipata.