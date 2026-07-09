Khalaili-Inter, è fatta per 25 milioni. Atta alla Fiorentina

Anan Khalaili è dell’Inter. L’erede di Denzel Dumfries gioca nella nazionale israeliana e arriva dall’Union Saint-Gilloise. Il club nerazzurro ha trovato l’accordo con il club belga per portare a Milano il giocatore israeliano cercato anche dal Napoli. I campioni d’Italia hanno aumentato l’offerta di 20 milioni di euro più bonus presentata qualche giorno fa salendo a 22,5 più bonus, per un prezzo complessivo di circa 25 milioni. L’esterno destro dovrebbe aggregarsi al gruppo a metà della prossima settimana, quando la squadra di Chivu si troverà per iniziare la preparazione della prossima stagione. Khalaili – che sosterrà le visite mediche venerdì – non è però l’unico colpo di giornata.

Colpo della Fiorentina, preso Atta

La Fiorentina a sorpresa ha strappato all’Udinese Arthur Atta, gioiello nel mirino anche delle big italiane che finisce però alla corte di Fabio Grosso, che si gode il grande acquisto nel giorno della sua presentazione ufficiale. “Ho scritto a Paratici per chiedergli: ‘Siamo sicuri di aver preso Atta?’ E’ un ottimo giocatore con grandi potenzialità, qualità, tecnica, energia e quantità – ha rivelato l’ex allenatore del Sassuolo – Lo immagino a centrocampo, come mezz’ala sinistra”. Ai friulani va una cifra attorno ai 30 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Juve e il nodo portiere, Martinez resta in pole

In vista della ripresa delle attività per la prossima annata si intensifica anche il lavoro degli uomini mercato di Juventus e Milan. Il Diavolo è pronto ad accogliere a braccia aperte Mario Gila che ha già salutato la Lazio (“partirò nei prossimi giorni, da questa esperienza mi porterò dietro tutto”, le parole dello spagnolo al suo ingresso a Formello) per iniziare la prossima settimana la nuova avventura in rossonero. Anche per il difensore visite mediche entro il weekend e firma imminente. In casa Juve invece la priorità è quella di trovare un nuovo portiere. Emiliano Martinez – attualmente impegnato al Mondiale con l’Argentina – resta il preferito: i dirigenti bianconeri hanno trovato un’intesa con l’entourage del giocatore sulla base di un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione, ma la novità è rappresentata dallo ‘sconto’ offerto dall’Aston Villa, che ha abbassato le pretese da 15 a 10 milioni per il costo del cartellino. La Vecchia Signora però punta a scendere ancora di un paio di milioni, considerando l’età del portiere, prossimo ai 34 anni, e il contratto in scadenza nel giugno 2027. Ecco dunque che il nome di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham e inseguito anche dal Napoli, resta una valida alternativa.

Al Torino arriva Oristanio in prestito

Il Torino ha ufficializzato l’acquisto dal Venezia di Gaetano Oristanio, che arriva “a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo”. Con i lagunari, Oristanio ha messo a referto 37 presenze, 3 gol e 3 assist. La scorsa stagione ha militato, in prestito, nel Parma collezionando 21 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia. Oristanio ha indossato la maglia azzurra con le selezioni giovanili dell’Italia: Under 17, Under 18, Under 20 e 21.

Venezia, preso Rrahmani dallo Sparta Praga

Il Venezia dal suo canto ha annunciato l’acquisto “a titolo definitivo dallo Sparta Praga” dell’attaccante Albion Rrahmani, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Con il club ceco, Rrahmani ha collezionato 83 presenze, mettendo a segno 26 reti e fornendo 6 assist. Nel corso della carriera europea ha collezionato complessivamente 6 presenze e 1 rete in Champions League, 5 presenze e 1 rete nelle qualificazioni alla Champions League, 13 presenze, 1 rete e 3 assist in Conference League, oltre a 14 presenze, 12 reti e 1 assist nelle qualificazioni alla Conference League. Dal 2023 veste la maglia della Nazionale maggiore del Kosovo, con cui ha collezionato 25 presenze e realizzato 7 reti.