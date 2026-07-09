Incendio deposito Bartolini a Milano, la Procura apre un fascicolo per dolo

La procura di Milano, diretta da Marcello Viola, ha aperto un fascicolo per incendio doloso in merito al rogo divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì nel deposito Bartolini in via don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa. Al momento in procura è arrivata l’informativa che contiene i rilievi dell’incendio. Le indagini, coordinate dallo stesso Viola e dal pm della Dda Paolo Storari, dovranno chiarire le cause dell’incendio e ricostruire anche la tracciabilità dei colli, almeno 500, che erano nel tir avvolto dalle fiamme sprigionate da uno dei pacchi che era stato caricato sul mezzo pesante.

Il grande incendio in via don Minzoni a Milano (Foto Stefano Porta/LaPresse)

Precauzioni sanitarie e disagi operativi dopo il rogo

Mentre proseguono le indagini sulle cause dell’incendio nel deposito Bartolini di Milano, restano in vigore le misure precauzionali disposte dal Comune per i residenti nel raggio di due chilometri dall’area del rogo. In attesa di ulteriori rilevazioni sulla qualità dell’aria, è stato raccomandato di limitare la permanenza all’aperto, tenere chiuse le finestre e non consumare prodotti coltivati in orti o balconi. L’incendio, che ha interessato circa 8mila metri quadrati, è stato domato dai vigili del fuoco senza causare feriti. Sul fronte operativo, Bartolini ha chiuso per giovedì la filiale di Milano Bovisa e ha avviato la riallocazione dei flussi logistici verso altre sedi, avvertendo i clienti della possibilità di rallentamenti nelle spedizioni durante la fase di riorganizzazione.