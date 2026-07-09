Grosso si presenta alla Fiorentina: “Sono orgoglioso”

Fabio Grosso, proprio nel giorno del 20esimo anniversario della conquista della Coppa del Mondo nel 2006 tra i protagonisti con la nazionale di Marcello Lippi, si presenta come nuovo tecnico della Fiorentina, dopo un’ottima stagione al Sassuolo. “Ringrazio la proprietà della Fiorentina che mi sta dando l’opportunità di essere sulla panchina di un grande club e questo mi rende orgoglioso. Faccio i ringraziamenti al Sassuolo con cui ho trascorso due anni bellissimi, un percorso che mi ha permesso di avere questa opportunità con la Fiorentina”. Grosso parla al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da allenatore della Viola, e ricorda il rigore decisivo che permise all’Italia di battere la Francia e vincere il Mondiale 2006. “Sono passati vent’anni da quel rigore. Il livello che abbiamo toccato nel 2006 rimane nelle pagine di storia – ricorda Grosso – Poi ho cambiato lavoro, e fare l’allenatore richiede tante altre competenze diverse da quelle da giocatore. Oggi è una data storica”.

“Vogliamo rendere orgoglioso un tifo appassionato come quello della Fiorentina. Vorrei rendere questo club protagonista del campionato“, aggiunge Grosso.

Grosso: “Obiettivo costruire una Fiorentina competitiva e duratura”

“Stiamo mettendo insieme dei tasselli per cercare di costruire una Fiorentina competitiva e duratura, questo è il nostro obiettivo – ha proseguito Grosso – È il sogno di tutti vincere un trofeo. Sono emozionato oggi perché ho l’opportunità di iniziare un lavoro stupendo in una città magnifica. Cerco di trasferire anche ai giocatori questo desiderio di spostare sempre l’asticella un po’ più su. Questo è il giorno zero e devo ancora incontrare e conoscere i ragazzi, capire che emozioni sentono”.

Arthur Atta durante la partita di Serie A tra Udinese e Cremonese del 17 maggio (Foto di Andrea Bressanutti/LaPresse)

Grosso: “Atta ottimo giocatore con grandi potenzialità”

“Ho scritto a Paratici per chiedergli: ‘Siamo sicuri di aver preso Atta?’ È un ottimo giocatore con grandi potenzialità, qualità, tecnica, energia e quantità” e “lo immagino a centrocampo, come mezz’ala sinistra”. Così Fabio Grosso, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da allenatore della Fiorentina, parla del 22enne francese Arthur Atta, ultimo acquisto in casa gigliata, arrivato dall’Udinese.