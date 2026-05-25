Rivoluzione Milan: via Allegri, Furlani, Tare e Moncada

Rivoluzione in casa Milan all’indomani della sconfitta casalinga con il Cagliari che è costata ai rossoneri la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. “Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell’Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada – si legge in un comunicato di RedBird Capital Partners – A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club”. La proprietà rossonera ha aggiunto che “ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l’obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione”.

RedBird: “Fallimento inequivocabile, ora profonda riorganizzazione”

“Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile“. prosegue la nota del Fondo Usa, proprietario del club rossonero. “È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell’area sportiva del Club”, si legge ancora nel comunicato.