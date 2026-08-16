Europei atletica 2026, attesa per Larissa Iapichino – La diretta

Ultima giornata di gare agli Europei di atletica 2026, in corso a Birmingham, Regno Unito. Nella sessione serale grande attesa per Larissa Iapichino nel salto in lungo. Italia protagonista anche in altre sei finali con Matteo Oliveri (salto con l’asta), Paola Padovan (lancio del giavellotto), Ludovica Cavalli (1500 metri), 4×100 mista, 4×100 femminile e 4×100 maschile.
Punti chiave
Matteo Oliveri chiude al 13° posto la finale di salto con l’asta. Per l’azzurro tre errori a 5.70.
Ottimo inizio per Iapichino che fa 7.00 metri al primo salto.
Inizia anche la finale di salto in lungo con l’azzurra Larissa Iapichino, medaglia d’argento agli Europei 2024.
Al via la finale di lancio del giavellotto. Per l’Italia in gara c’è Paola Padovan.
Ufficiali le formazioni delle staffette azzurre:
- 4×100 Mista (ore 21.35): Longobardi-Fontana-Desalu-Pagliarini
- 4×400 fem (ore 22.33): Bonora-Molinari-Mangione-Coiro
- 4×400 mas (ore 22.48): Scotti-Sito-Soudassi-Benati
La sessione serale degli Europei di atletica 2026 inizia con la finale del salto con l’asta. Occhi puntati sull’azzurro Matteo Oliveri. Presente anche il fuoriclasse svedese Mondo Duplantis, campione olimpico e uomo dei record in questa disciplina.