Mondiali 2026, qualificazione storica per Capo Verde. Passano anche Spagna, Belgio ed Egitto

Ai Mondiali 2026, giochi fatti nei Gruppi G e H. Nella notte italiana sono arrivati altri verdetti.

Iniziamo dal Belgio, che travolge la Nuova Zelanda per 5-1 il risultato con la doppietta di Trossard (al 28′ e al 50′) e le reti di De Bruyne (66′), Lukaku (86′) e Saelemaekers (90’+4′). Sempre nel Gruppo G, a Seattle l’Egitto impatta nell’Iran per 1-1, ma conquista comunque un posto ai 16esimi di finale. Per i nordafricani ha segnato Saber al 5′; meno di dieci minuti dopo, al 14′, è arrivato il gol del pareggio firmato Ramin Rezaeian.

Nel Gruppo H si conferma la Spagna, che a Guadalajara batte 1-0 l’Uruguay e chiude al primo posto del girone. A decidere l’incontro è il gol di Álex Baena al 42′, favorito da un errore del portiere Muslera. A far appassionare gli amanti di calcio di tutto il mondo, però, è Capo Verde. A Houston la nazionale africana costringe l’Arabia Saudita allo 0-0 e riesce nell’impresa di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta del torneo per la prima volta nella storia. Un successo che coincide, tra l’altro, con l’esordio capoverdiano ai Mondiali, visto che mai prima di questa edizione la nazionale africana era riuscita ad accedere alla competizione. Si tratta dello Stato più piccolo di sempre a compiere questa impresa.

Le sfide del prossimo turno

Il tabellone dei 16esimi è ormai quasi completo. Spagna e Belgio attendono ancora di conoscere i propri avversari, mentre le altre due Nazionali qualificatesi nella notte sanno già chi affronteranno.

L’Egitto se la vedrà con l’Australia venerdì 3 luglio, con fischio di inizio alle 20 italiane. Capo Verde, sulle ali dell’entusiasmo, si ritroverà davanti alla corazzata Argentina di Lionel Messi: il match è fissato per il 4 luglio a mezzanotte.