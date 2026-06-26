Sciopero Atm Milano oggi: orari, fasce di garanzia e linee attive

Il sindacato Confial Trasporti ha proclamato uno sciopero per venerdì 26 giugno 2026. A Milano le linee Atm, al momento, sono in funzione. Tutte le linee metropolitane sono aperte, tram, bus e filobus sono in servizio. L’agitazione è prevista dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 fino alla fine del servizio. La fascia di garanzia è prevista dalle 15.00 alle 18.00.

✅ Aggiornamento sciopero: tutte le metropolitane sono aperte. Tram, bus e filobus sono in servizio. Sull’app trovate aggiornamenti durante la giornata. pic.twitter.com/cGsAGvoY7k — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) June 26, 2026

Funicolare Como-Brunate

L’agitazione interessa anche la funicolare Como-Brunate. Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30.

Le motivazioni dello sciopero Atm

Lo sciopero è stato proclamato per molteplici motivazioni tra cui, in particolare: “sicurezza del personale di front line, tempi di percorrenze dei mezzi di superficie, problematiche di viabilità e di raggiungimento delle località di lavoro, pause per alcune tipologie di turni di lavoro e, in special modo, per gli orari notturni, luoghi di ristoro per bisogni fisiologici da collocare presso i centri linea e ai capolinea, aumenti salariali”, si legge sul sito di Atm.