Milan, Massimo Calvelli è il nuovo Ceo. Cardinale: “E’ un leader”

Il Milan annuncia “la nomina di Massimo Calvelli a Chief Executive Officer. Calvelli porta nel Club una grande esperienza di leadership internazionale nel mondo dello sport, con una profonda competenza nello sviluppo e nella crescita di organizzazioni sportive e piattaforme commerciali di riferimento a livello globale”. “Oltre al ruolo di CEO di AC Milan, Calvelli manterrà gli incarichi di CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners – si legge in una nota del club . La nomina riflette il modello distintivo di RedBird, che combina una visione di investimento di lungo periodo con competenze operative integrate per accelerare l’esecuzione della strategia”. Prima di entrare in RedBird, Calvelli è stato Chief Executive Officer di ATP dal 2020 al 2025, guidando un periodo di profonda trasformazione globale per il tennis maschile professionistico. In precedenza, ha ricoperto ruoli di leadership internazionale in Nike, Wilson Sporting Goods e Amer Sports. Calvelli ha iniziato la propria carriera come atleta professionista.

(Photo by Spada/Lapresse)

Gerry Cardinale a casa Milan per vertice di mercato

L’ufficializzazione del nuovo ruolo di Calvelli arriva in una giornata che vede la presenza a Casa Milan del patron rossonero Gerry Cardinale per un vertice di mercato. E’ la conferma della volontà del numero 1 di RedBird di essere più centrale nella gestione del club, dopo il ‘repulisti’ di fine stagione e il riassetto societario con il neo tecnico Ruben Amorim che avrà compiti non solo in panchina ma anche dietro la scrivania. Presenti anche lo stesso Calvelli, Hendrik Almstadt, Direttore del Player Trading, Bobby Gardiner, Director of Football Intelligence, e Donato Lomonte, capo scouting. E’ a loro che Cardinale ha affidato la società dopo il licenziamento dell’ex ad Giorgio Furlani, del ds Ighli Tare e dell’allenatore Max Allegri.

Cardinale: “Calvelli leader, il Milan deve giocare per vincere”

“Da quando è entrato in RedBird lo scorso anno, Massimo si è distinto come leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità. Massimo ha co-guidato il nostro investimento in AC Milan insieme al Partner di RedBird David Castelblanco, entrambi con riporto diretto a me. Il modello RedBird prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all’interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un’esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione”, ha detto Cardinale. “Nel corso dell’ultimo anno Massimo ha dimostrato di saper interpretare con efficacia questo ruolo, integrandosi pienamente nella realtà di AC Milan – prosegue il fondatore di RedBird . Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l’intera organizzazione del Club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati”, ha aggiunto.