Gattuso alla Lazio, ora ufficiale: l’ex ct è il nuovo allenatore dei biancocelesti

Ora è ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Lo comunica il club in una nota. “La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club”, è quanto comunica la Lazio nell’annunciare l’arrivo dell’ex ct della Nazionale.

Gattuso si era dimesso dall’incarico di selezionatore dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2026, dopo la sconfitta esterna contro la Bosnia. Insieme a lui avevano rassegnato le dimissioni l’allora presidente federale Gabriele Gravina e l’ex capo delegazione azzurro Gianluigi Buffon. Per Gattuso, che subentra a Maurizio Sarri – neo allenatore dell’Atalanta – arriva in un momento difficile per la piazza biancoceleste, con la tifoseria che ha annunciato di non voler sottoscrivere gli abbonamenti per la nuova stagione, in aperta contestazione con la gestione del presidente Claudio Lotito.