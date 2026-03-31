Bosnia-Italia 0-1, la sblocca Kean. Espulso Bastoni – La diretta

Serata decisiva per l’Italia di Gennaro Gattuso. Gli Azzurri sono chiamati a un’impresa: acciuffare una qualificazione ai Mondiali che manca da addirittura 12 anni. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli di tifosi e istituzioni affinché finalmente le generazioni più giovani di amanti del calcio possano scoprire che cosa significhi vivere l’ebrezza della Coppa del mondo, ma non sono mancate nemmeno le polemiche dopo l’esultanza di Federico Dimarco nello scoprire che sarebbe stata la Bosnia la rivale finale di questi playoff.

E’ Moise Kean a sbloccare il risultato: suo lo 0-1 che porta avanti l’Italia. Azzurri però in dieci per l’espulsione di Bastoni, punito con il rosso diretto per aver steso Memic.