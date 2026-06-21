Home > Calcio > Mondiali 2026, la Germania rimonta la Costa d’Avorio e avanza ai sedicesimi

Doppietta di Undav per i tedeschi dopo l’iniziale vantaggio ivoriano con Kessié. Nagelsmann primo nel Girone E a punteggio pieno

La Germania si qualifica aritmeticamente per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 grazie alla vittoria per 2-1 contro la Costa d’Avorio nella seconda giornata del Gruppo E. Una rimonta firmata nel finale che consente alla nazionale guidata da Julian Nagelsmann di consolidare il primo posto nel girone.

Gli africani avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Franck Kessié al 30’, mostrando solidità e qualità nella gestione della partita.

Germany are locked in for the Round of 32 🔒#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

Rimonta Germania: doppietta di Undav e qualificazione

Nella ripresa la Germania ha ribaltato completamente l’incontro grazie all’ingresso decisivo di Deniz Undav, autore di una doppietta al 68’ e al 94’ che ha cambiato il destino del match.

La nazionale tedesca conferma così il proprio momento positivo e centra la seconda vittoria consecutiva, salendo a quota 6 punti e assicurandosi il passaggio del turno con una giornata d’anticipo. La Costa d’Avorio resta invece ferma a 3 punti e dovrà giocarsi la qualificazione nell’ultima partita del girone.

Costa d’Avorio vicina al colpaccio, poi il crollo nel finale

La formazione africana ha disputato una gara di grande intensità, mettendo in difficoltà la Germania soprattutto nella prima ora di gioco e confermando la propria capacità di unire forza fisica e qualità tecnica.

Dopo il vantaggio iniziale, la Costa d’Avorio ha sfiorato più volte il raddoppio e avrebbe potuto indirizzare definitivamente la partita, ma il calo nella seconda parte della ripresa ha aperto la strada alla rimonta tedesca.

Ancora una volta il carattere della Germania ha fatto la differenza, confermando la solidità della squadra e la capacità di colpire nei momenti decisivi.