Mondiali 2026, Giappone travolge Tunisia 4-0. Storico 0-0 di Curaçao contro l’Ecuador

Ai Mondiali 2026 sono state due le partite disputate nella notte tra sabato e domenica. Giappone travolgente, Tunisia eliminata. Storico punto per Curaçao contro l’Ecuador.

Giappone-Tunisia 4-0: Kamada, Ueda e Ito trascinano i nipponici

Il Giappone domina e vince con un netto 4-0 contro la Tunisia nella seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali 2026, confermando una delle prestazioni più convincenti del torneo.

La formazione asiatica si impone grazie alle reti di Kamada, alla doppietta di Ueda e al gol di Ito, firmando così la vittoria più ampia della propria storia in una fase finale della Coppa del Mondo. Con questo successo, il Giappone sale a quota quattro punti nel girone, in testa insieme all’Olanda.

Per la Tunisia, invece, arriva una nuova sconfitta che sancisce l’eliminazione dal Mondiale già dopo due giornate. Il cambio in panchina con l’arrivo del commissario tecnico Hervé Renard non è bastato a invertire la rotta, con la squadra nordafricana già fuori dalla competizione.

CLASSIFICA GIRONE F

Olanda 4 Giappone 4 Svezia 3 Tunisia 0

Curaçao-Ecuador 0-0: impresa storica con il portiere Room protagonista

Nell’altra sfida del gruppo arriva un risultato storico: Curaçao conquista il suo primo punto ai Mondiali pareggiando 0-0 contro l’Ecuador in una gara di grande sofferenza.

Protagonista assoluto del match è il portiere Eloy Room, autore di una prestazione eccezionale con 15 parate decisive che hanno permesso alla sua nazionale di resistere all’assalto avversario.

L’Ecuador ha dominato sul piano del gioco con il 75% di possesso palla e 26 tiri totali, ma non è riuscito a superare la difesa avversaria. Curaçao, guidata da Dick Advocaat, ha così conquistato un punto storico che viene celebrato come una vera impresa nazionale.

CLASSIFICA GIRONE E