Mondiali 2026, le partite di oggi: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Ai Mondiali 2026 oggi, sabato 20 giugno, sono in programma quattro partite per la decima giornata della competizione. Un ricco programma di incontri che possono già indirizzare il destino dei gruppi E e F. Riflettori puntati su Olanda-Svezia, ma anche sulla Germania impegnata contro la Costa d’Avorio e sugli incroci notturni tra Ecuador-Curaçao e Giappone-Tunisia. Ieri spicca il successo del Brasile di Ancelotti contro Haiti mentre per Montella e la sua Turchia la Coppa del mondo è già praticamente finita.

Eleven players have scored two goals or more in a single game so far at #FIFAWorldCup 2026 🤯 pic.twitter.com/KuW7XSivRr — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

Mondiali 2026, le partite di oggi

Ore 19: Olanda-Svezia (Gruppo F)

Ore 22: Germania-Costa d’Avorio (Gruppo E)

Ore 2.00: Ecuador-Curacao (Gruppo E)

Ore 6: Tunisia-Giappone (Gruppo F)

Olanda-Svezia: probabili formazioni e dove vederla in tv

La giornata si apre con una sfida tutta europea tra Olanda e Svezia, due Nazionali arrivate alla seconda partita del gruppo F con stati d’animo opposti. Il fischio d’inizio all’NRG Stadium di Houston alle ore 19 (ora italiana).

Gli “oranje” di Ronald Koeman sono sotto pressione dopo il pareggio all’esordio contro il Giappone. Le scelte del commissario tecnico sono finite nel mirino della critica, così come un sistema di gioco ancora poco fluido. Contro la Svezia è già una partita decisiva: serve la vittoria per non complicare la corsa alla qualificazione.

Dall’altra parte, la Svezia di Graham Potter arriva con grande fiducia dopo la netta vittoria contro la Tunisia. La coppia offensiva formata da Alexander Isak e Viktor Gyökeres ha impressionato e rappresenta una delle principali minacce per la difesa olandese.

Ecco le probabili formazioni:

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Aké; Reijnders, F. De Jong, Gravenberch; Gakpo, Depay, Malen. Allenatore: Koeman.

Svezia (3-4-2-1): Nordfeldt; Hien, Starfelt, Lindelöf; Stroud, Bergvall, Karlström, Bemhardsson; Nygren, Ayari; Gyökeres. Allenatore: Potter.

Germania-Costa d’Avorio: probabili formazioni e dove vederla in tv

La Germania affronta il primo banco di prova del suo Mondiale contro la Costa d’Avorio, una delle squadre più convincenti della prima giornata dopo il successo sull’Ecuador. Fischio d’inizio alle 22 (ora italiana) al BMO Field di Toronto, in Canada.

Dopo un esordio considerato più agevole contro Curaçao, la formazione di Julian Nagelsmann è attesa a una sfida più impegnativa. Il tecnico può contare su un reparto offensivo di altissimo livello con Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané e Kai Havertz.

La Costa d’Avorio, però, ha mostrato solidità e qualità con giocatori come Diomandé e Diallo, oltre a profili internazionali come Bonny e Kessié, pronti a mettere in difficoltà la nazionale tedesca.

Ecco le probabili formazioni:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Ouédraogo, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Allenatore: Nagelsmann.

Costa D’Avorio (4-4-2): Yahia Fofana; Singo, Kossounou, Ndicka, Konan; Diomande, Kessie, Seko Fofana, Lafont; Pépé, Bonny. Allenatore: Faé.

Ecuador-Curaçao: probabili formazioni e dove vederla in tv

Nella notte italiana tra sabato 20 e domenica 21 giugno si completano gli incontri dei gruppi E ed F.

Per il girone E L’Ecuador parte favorito contro Curaçao, ma non può permettersi passi falsi: servirà una vittoria convincente per consolidare le chance di qualificazione, anche in ottica miglior terza. Fischio d’inizio alle 02:00 (ora italiana) al Arrowhead Stadium di Kansas City. Ecco le probabili formazioni:

Ecuador (4-4-2): H. Galíndez; P. Hincapié, W. Pacho, J. Ordóñez, A. Franco; A. Minda, P. Vite, M. Caicedo, J. Yeboah; Enner Valencia, G. Plata. Allenatore: Beccacece

Curaçao (4-3-1-2): E. Room; D. Fonville, A. Obispo, R. Bazoer, S. Floranus; J. Bacuna, L. Bacuna, L. Comenencia; T. Chong; S. Hansen, J. Locadia. Allenatore: Advocaat

Tunisia-Giappone: probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Giappone vuole confermare quanto di buono mostrato contro l’Olanda. La sfida contro la Tunisia diventa cruciale anche per gli africani, reduci da un avvio complicato e dal cambio in panchina con l’arrivo di Hervé Renard dopo l’esonero di Lamouchi. Fischio d’inizio alle 06:00 (ora italiana) allo stadio BBVA Bancomer di Guadalupe, in Messico. Ecco le probabili formazioni:

Tunisia (5-3-2): Dahmen; Abdi, Bronn, Talbi, Rekik, Valery; Mejbri, Achouri, Skhiri; Saad, Chaouat. Allenatore: Renard.

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Sugawara, Kamada, Seko, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda. Allenatore: Moriyasu.