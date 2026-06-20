Mondiali 2026, Brasile show contro Haiti. Vince il Marocco, eliminata la Turchia

Notte ricca di emozioni ai Mondiali 2026, con il Brasile che trova la prima vittoria dell’era Carlo Ancelotti nella competizione battendo Haiti per 3-0. Successi importanti anche per il Marocco, che supera la Scozia grazie a una rete lampo di Saibari, e per il Paraguay, capace di eliminare la Turchia di Vincenzo Montella con un successo di misura.
Brasile-Haiti 3-0: Cunha trascina Ancelotti alla prima vittoria
Il Brasile centra l’obiettivo e conquista il primo successo nel torneo mondiale. La selezione guidata da Carlo Ancelotti supera Haiti con un netto 3-0 nella seconda giornata del Gruppo C.
Grande protagonista del match è Matheus Cunha, autore di una doppietta che indirizza la gara a favore dei verdeoro. A completare il tabellino ci pensa Vinicius Junior, che trova la rete nei minuti di recupero del primo tempo, mettendo al sicuro il risultato prima dell’intervallo.
L’unica nota negativa per il Brasile riguarda l’infortunio di Raphinha, costretto a lasciare il campo nel finale della prima frazione di gioco. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti per valutare l’entità del problema fisico.
Per Haiti arriva invece la seconda sconfitta consecutiva, risultato che sancisce l’eliminazione matematica dalla competizione.
Scozia-Marocco 0-1: Saibari decisivo dopo appena due minuti
Vittoria pesante per il Marocco, che conferma il proprio valore battendo la Scozia per 1-0 nella seconda giornata del girone.
La partita si decide praticamente in avvio: dopo appena due minuti di gioco, Brahim Diaz inventa una splendida giocata e serve Ismael Saibari, che con un potente destro supera il portiere avversario e firma il gol partita.
La formazione nordafricana sfiora più volte il raddoppio nel corso della gara, dimostrando solidità e qualità sia in fase offensiva che difensiva. Tre punti preziosi che rafforzano le ambizioni marocchine nel torneo.
Girone C: la classifica
- Brasile 4
- Marocco 4
- Scozia 3
- Haiti 0
Turchia-Paraguay 0-1: Galarza firma il colpo, Montella fuori dal Mondiale
Clamorosa sorpresa nel Gruppo D, dove il Paraguay supera la Turchia di Vincenzo Montella con il punteggio di 1-0 e condanna i turchi all’eliminazione.
A decidere la sfida è Matias Galarza, che trova il gol vittoria dopo appena due minuti dal fischio d’inizio. Il Paraguay riesce poi a difendere il vantaggio nonostante l’inferiorità numerica maturata nei minuti di recupero del primo tempo.
Protagonista dell’episodio che cambia la gara è Almiron, espulso dall’arbitro per un gesto insolito: secondo quanto riportato, il giocatore sarebbe diventato il primo nella storia dei Mondiali a ricevere un cartellino rosso per essersi coperto la bocca durante una protesta.
Nella ripresa la Turchia prova in tutti i modi a riequilibrare il risultato, ma il muro paraguayano resiste fino al triplice fischio, regalando ai sudamericani una vittoria fondamentale e decretando l’uscita anticipata della nazionale guidata da Montella.
Girone D: la classifica
- Stati Uniti 6
- Australia 3
- Paraguay 3
- Turchia 0