Mondiali 2026, il NY Times attacca Ibra: “Commentatore arrogante e impreparato”

Non c’è pace per Zlatan Ibrahimovic, preso di mira dai tifosi del Milan per la deludente stagione e la gestione della squadra insieme al proprietario del fondo RedBird Gerry Cardinale, ora l’ex centravanti svedese finisce nel mirino niente meno che del New York Times. In particolare la prestigiosa testata americana ha attaccato Ibra per il suo ruolo di commentatore dei Mondiali 2026 sulla tv statunitense Fox Sports. “Il rischio con Zlatan era che non fosse all’altezza. Tom Brady ha impiegato un’intera stagione prima di diventare un commentatore sportivo di prim’ordine della NFL. Lo studio è più semplice, ma il tempo stringe per Zlatan, visto che la finale dei Mondiali è ormai a solo un mese di distanza, il 19 luglio”, si legge in una articolo.

From @TheAthletic: Fox has a World Cup problem. How to solve it? Less Zlatan Ibrahimovic. Less Alexi Lalas. Then, their main studio show would be better, our columnist writes. https://t.co/JNINkgJQVW — The New York Times (@nytimes) June 18, 2026

“Finora, il problema di Zlatan è che non sembra conoscere nulla di specifico su molte squadre o sui loro giocatori. Quando Fox ha dato risalto alla storia dell’allenatore americano del Canada, Jesse Marsch, prima della sua prima partita la settimana scorsa, sembrava che Zlatan non ne avesse mai sentito parlare“, si legge ancora. “Quello che Fox dovrebbe davvero fare è far emergere le intuizioni di Zlatan in fase realizzativa. Dovrebbero usare il loro studio per spiegare tecniche e tattiche, così che Zlatan possa dimostrare che, pur essendo una bestia fisicamente in campo, la sua intelligenza e il suo istinto gli hanno permesso di segnare così tanti gol”, conclude il commentatore del Times.