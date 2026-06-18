Mondiali 2026, Messi sulle condizioni di salute del padre: “E’ sotto osservazione medica”

La famiglia di Lionel Andrés Messi ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo alle condizioni di salute di Jorge, il padre di Leo dopo la diffusione di notizie sulla situazione di una delle figure più importanti nella vita del capitano della nazionale argentina. “Attualmente è sotto osservazione medica, si sta riprendendo e sta facendo progressi favorevoli, considerate le sue condizioni attuali”, ha confermato la famiglia di Leo, esprimendo al contempo il proprio disappunto per le voci che si erano diffuse nelle prime ore di giovedì.

“Considerate le versioni, le voci e le speculazioni circolate nelle ultime ore , la famiglia desidera esprimere il proprio profondo disagio per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una situazione strettamente privata e familiare”, prosegue il comunicato. “Qualsiasi versione, dichiarazione o informazione che non provenga dalla famiglia stessa e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata valida o veritiera”, si aggiunge.