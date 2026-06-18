Figc, l’Anac sul ‘pantouflage’ di Malagò: “Non c’è ineleggibilità”

Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della Figc. É quanto afferma l’Anac nel parere richiesto dal ministro dello Sport Andrea Abodi all’Autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità dell’ex presidente del Coni e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al ‘pantouflage‘ nelle cariche di rilievo del sistema sportivo.

“La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell’articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell’incarico presso l’organo collegiale rientri tra i “rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiegò”, si legge nella nota Anac. “Considerato il tenore letterale della disposizione, gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie. Ne consegue che, nel caso di specie, difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall’articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l’esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima”, spiega l’Anac.

Malagò: “La decisione dell’Anac conferma quanto da me sempre sostenuto”

La decisione dell’Anac “conferma esattamente quello che da subito ho sostenuto, e insieme a me tutte le persone le quali mi ero rivolto a chiedere giudizio, nessuna esclusa. Non mi sento di aggiungere altro”. Così Giovanni Malagò commenta a LaPresse il parere dell’Anac richiesto dal ministro dello Sport Andrea Abodi in merito alla presunta ineleggibilità dell’ex presidente del Coni e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al ‘pantouflage’ nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. Secondo l’Autorità, l’ex presidente del Coni non è “ineleggibile” e per questo potrà correre alla presidenza della Figc contro Giancarlo Abete.