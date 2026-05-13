Figc, Malagò e Abete presentano candidature ufficiali

Anche Giovanni Malagò, oltre a Giancarlo Abete, ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza Figc. In mattinata un delegato dell’ex presidente del Coni ha raggiunto la sede di via Allegri per depositare la candidatura. Già nella serata di ieri Malagò aveva annunciato la volontà di sciogliere le riserve e ufficializzare la candidatura. La Figc ha ora tempo fino al 22 maggio per pubblicarne l’accettazione. Assieme al mandato di una delle componenti i candidati hanno consegnato i programmi e le candidature per il prossimo consiglio federale. Abete l’ha consegnata personalmente, Malagò tramite un suo delegato.

Abete: “Ritiro da corsa? Non è problema che prendo in considerazione”

“C’è un’idea anche di potersi ritirare in corsa? Non è un problema naturalmente che io prendo in considerazione io presento una candidatura, l’ho anticipato il 13 di aprile, quindi immediatamente dopo l’indicazione da parte della Lega di A nei confronti del presidente Malagò, perché peraltro l’ho ritenuto giusto e doveroso per poter parlare dei contenuti. Poi ovviamente entreremo nel merito dei contenuti, verificheremo se ci sono punti di intesa, ma questo è tutto di là da venire. Intanto la candidatura c’è, è formalmente presentata e quindi si va avanti tranquillamente”, ha dichiarato Giancarlo Abete, presidente della Lnd al suo ingresso in Figc, in vista del consiglio federale. “I programmi con Malagò convergono? Giovanni non conosce il mio programma. Io non conosco il suo, quindi il problema non è che convergano, magari lo vedremo quando saranno presentati, abbiamo un modo di ragionare che su alcune problematiche può condividere alcune specificità del mondo del calcio, ma non è che si è parlato di programmi. Per altre è stato un incontro molto sereno e amichevole a via Veneto”, ha concluso.

Abete: “Ineleggibilità Malagò? Da cittadino ho dovere rispetto regole”

“La presunta ineleggibilità di Malagò? Non ho approfondito perché non è una argomento di mia competenza. Il mio confronto è sul versante della politica sportiva. Sono un cittadino e come tale ho il dovere di rispettare le leggi, ma non è problema che compete alle mie responsabilità”, ha detto ancora il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete in merito all’ipotesi su una presunta ineleggibilità del suo avversario alla presidenza Figc, Giovanni Malagò in base al cooling off period o ‘pantouflage’, norma che impone un intervallo temporale tra la guida di un ente vigilante (Coni, lasciato da Malagò nel 2025) e l’assunzione di ruoli in organismi vigilati (Figc).