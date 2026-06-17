Mondiali 2026, le partite di oggi: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo apre oggi, 17 giugno, alle 19 (ora italiana) la settima giornata dei Mondiali 2026. I lusitani, una delle “grandi” di questa rassegna iridata, affrontano la Repubblica Democratica del Congo che torna a giocare in un campionato del mondo dopo 50 anni. Il match più atteso però è sicuramente quello delle 22 con l’Inghilterra opposta alla Croazia. Gli inglesi sognano di tornare sul tetto del mondo a 60 anni dell’unico trionfo per poter cantare il loro “It’s coming home”, celebre ritornello della canzone “The Three Lions”. La squadra di Tuchel vuole anche rispondere agli squillanti debutti di due delle favorite come Argentina e Francia vittoriose contro Algeria e Senegal grazie alle stelle Lionel Messi e Kylian Mbappé. Gli ultimi due match della prima ondata di partite vedranno invece in campo nella notte italiana Ghana-Panama alle 1 e a seguire l’esordio assoluto dell’Uzbekistan del ct Fabio Cannavaro contro la Colombia

Ecco nel dettaglio il programma di oggi:

Portogallo-Repubblica democratica del Congo 19:00 (Gruppo K)

Inghilterra-Croazia ore 22 (Gruppo L)

Ghana-Panama 01:00 (Gruppo L)

Uzebekistan-Colombia 04:00 (Gruppo K)

Portogallo-Repubblica Democratica del Congo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Portogallo-Repubblica Democratica del Congo si gioca oggi, 17 giugno, alle 19 (ora italiana) all’NRG Stadium di Houston, in Texas. Tra i lusitani l’attesa è per Cristiano Ronaldo che a 41 anni si appresta a giocare il suo sesto Mondiale. Non partirà tra i titolari Leao, che ha appena annunciato di voler chiudere la sua avventura al Milan. Ecco le probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. Allenatore Martinez

RDR Congo (4-1-4-1): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy; Elia, Sadiki, Pickel, Mbuku; Bakambu. Allenatore Desabre.

Inghilterra-Croazia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Inghilterra-Croazia è in programma oggi, 17 giugno, alle 22 (ora italiana) all’AT&T Stadium situato ad Arlington, in Texas, vicino a Dallas. Un match già decisivo per il primato del gruppo L visto che si affrontano le due favorite. Occhi puntati soprattutto sul bomber inglese Kane e sull’eterno Modric. Ecco le probabili formazioni:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Allenatore Tuchel

Croazia (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa. Allenatore Dalic

Ghana-Panama: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ghana-Panama è in programma alla 01:00 (ora in Italia) di giovedì 18 giugno allo stadio BMO Field di Toronto, in Canada. Ecco le probabili formazioni:

Ghana (4-2-3-1): Ati Zigi, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Yirenkyi; Williams, Boakye, Semenyo; Ayew. Allenatore: Queiroz

Panama (3-4-2-1): Mosquera, Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Godoy, Harvey, Davis: Rodriguez, Diaz; Fajarado. Allenatore: Christiansen Tarìn

Uzebekistan-Colombia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Uzbekistan-Colombia chiude i match della prima giornata della fase ai gironi dei Mondiali 2026. La partita è in programma alle 03:00 del mattino (ora italiana) di giovedì 18 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico. Esordio assoluto per gli asiatici allenati dal nostro Fabio Cannavaro. Ecco le probabili formazioni:

Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nazrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurododov. Allenatore: Fabio Cannavaro

Colombia (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Rios; J.Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez. Allenatore: Nestor Lorenzo