Milan, dalla Germania: “Markus Krosche rifiuta il club rossonero”

Markus Krosche rifiuta il Milan e il club rossonero deve ricominciare la sua ricerca ai dirigenti che guideranno la parte sportiva: head of football e direttore sportivo. Lo fa sapere nelle ultime ore la stampa specializzata tedesca: Sky Sport Deutschland, Bild e Kicker riferiscono che il dirigente dell’Eintracht di Francoforte avrebbe comunicato la sua intenzione di restare nel club tedesco dicendo no all’offerta di Gerry Cardinale, proprietario del club di via Aldo Rossi, che lo avrebbe voluto head of football del Milan fino al 2030. Da quanto apprendono i giornalisti tedeschi l’Eintracht avrebbe fatto muro alla richiesta dei rossoneri convincendo Krosche a restare.

Un Milan che dovrà continuare così la sua ricerca quando credeva di aver sistemato tutto con il dirigente tedesco. Sarebbe stato oltretutto Krosche a dare il via libera all’arrivo in rossonero del neo tecnico Ruben Amorim.

Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq — AC Milan (@acmilan) June 16, 2026

Chi è Markus Krosche

Markus Krosche, classe 1980, è stato calciatore e allenatore in Germania con una presenza da giocatore nell’under 21 tedesca. Da dirigente però è diventato un nome molto apprezzato nel calcio europeo. Prima un biennio al Lipsia e poi all’Eintracht Francoforte dal 2021. Tra i suoi colpi al Lipsia Nkunku, attuale giocatore del Milan, e l’ex atalantino Lookman. All’Eintracht invece spiccano gli acquisti di Jesper Lindstrom, Randal Kolo Muani, Omar Marmoush e Hugo Ekitiké , tutti giocatori che una volta venduti hanno regalato importantissime plusvalenze al club di Francoforte.