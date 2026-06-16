Milan, Amorim è il nuovo allenatore del Milan: chi è il tecnico portoghese

Ora è ufficiale, Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Lo rende noto lo stesso club rossonero in un comunicato, aggiungendo che l’ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester Utd ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per una terza stagione. Nella nuova avventura Amorim dovrebbe essere affiancato dagli uomini che lo hanno seguito nelle sue esperienze più recenti. Con lui sono attesi Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido e Jorge Vital, preparatore dei portieri che collabora con il tecnico fin dai tempi del Braga.

Amorim: “Un orgoglio allenare il Milan, non vedo l’ora”

“Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste”. Lo ha dichiarato il neo allenatore del Milan Ruben Amorim. “So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l’ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan”, ha aggiunto.

Cardinale: “Amorim rispecchia lo stile di gioco che cerca il Milan”

“Seguiamo Ruben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito”. Lo ha dichiarato Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird Capital Partners. “Ruben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club”, ha aggiunto.

Chi è Ruben Amorim

A 41 anni, Amorim è considerato uno dei tecnici più interessanti della nuova generazione portoghese. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore a soli 32 anni, ha iniziato il proprio percorso da allenatore seguendo da vicino José Mourinho durante un periodo di formazione a Manchester. Dopo gli inizi al Casa Pia e l’esperienza al Braga, il grande salto arriva nel 2020 con lo Sporting Lisbona. In quattro anni conquista due campionati portoghesi, due Coppe di Lega e una Supercoppa, riportando il club ai vertici del calcio nazionale grazie a un’identità tattica riconoscibile, spesso basata sui moduli 3-4-3 e 3-4-1-2.

Lo striscione in onore di Ruben Amorim srotolato dai tifosi dello Sporting Lisbona prima della partita di Champions League contro il Manchester City nel 2024 (AP Photo/Armando Franca)

Nel 2024 passa al Manchester United, che aveva investito una cifra importante per portarlo in Premier League. L’esperienza inglese, però, si conclude nel gennaio scorso dopo una serie di risultati deludenti e alcune tensioni con la dirigenza.