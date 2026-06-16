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martedì 16 giugno 2026

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Mondiali 2026, visto negato a Thomas Partey: il Ghana presenta ricorso al Canada

Mondiali 2026, visto negato a Thomas Partey: il Ghana presenta ricorso al Canada
Thomas Partey (AP Photo/Peniel Brago Amoakohene)
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Accolto da un tribunale federale il ricorso presentato da Accra dopo il divieto d’ingresso al centrocampista

Il Ghana ha avviato un’azione legale contro la decisione delle autorità canadesi di negare il visto d’ingresso a Thomas Partey, impedendogli di partecipare alla prima partita della nazionale africana ai Mondiali 2026.

La questione è approdata davanti a un tribunale federale canadese, che ha esaminato il ricorso presentato dalle autorità ghanesi a poche ore dalla sfida tra Ghana e Panama in programma a Toronto. Il Ministero degli Affari Esteri di Accra ha definito il provvedimento una “decisione estremamente ingiusta“.

Le accuse e il processo nel Regno Unito

Thomas Partey è in attesa di un procedimento giudiziario nel Regno Unito. L’ex centrocampista dell’Arsenal è accusato di presunti abusi sessuali denunciati da più donne e riferiti al periodo compreso tra il 2020 e il 2025, quando militava nel club londinese.

Mondiali 2026, visto negato a Thomas Partey: il Ghana presenta ricorso al Canada
La nazionale ghanese (AP Photo/Eugene Hoshiko, File)

Le prossime partite del Ghana

Nonostante l’assenza nella gara inaugurale disputata in Canada, Partey potrà essere a disposizione della sua nazionale nelle successive sfide del girone negli Stati Uniti. Il Ghana affronterà infatti l’Inghilterra il 23 giugno in Massachusetts e chiuderà la fase a gruppi il 27 giugno contro la Croazia a Filadelfia. L’esito del ricorso potrebbe comunque avere ripercussioni sulla partecipazione del giocatore a eventuali successive gare disputate sul territorio canadese nel corso della competizione.

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