Mondiali 2026, visto negato a Thomas Partey: il Ghana presenta ricorso al Canada

Il Ghana ha avviato un’azione legale contro la decisione delle autorità canadesi di negare il visto d’ingresso a Thomas Partey, impedendogli di partecipare alla prima partita della nazionale africana ai Mondiali 2026.

La questione è approdata davanti a un tribunale federale canadese, che ha esaminato il ricorso presentato dalle autorità ghanesi a poche ore dalla sfida tra Ghana e Panama in programma a Toronto. Il Ministero degli Affari Esteri di Accra ha definito il provvedimento una “decisione estremamente ingiusta“.

Le accuse e il processo nel Regno Unito

Thomas Partey è in attesa di un procedimento giudiziario nel Regno Unito. L’ex centrocampista dell’Arsenal è accusato di presunti abusi sessuali denunciati da più donne e riferiti al periodo compreso tra il 2020 e il 2025, quando militava nel club londinese.

La nazionale ghanese (AP Photo/Eugene Hoshiko, File)

Le prossime partite del Ghana

Nonostante l’assenza nella gara inaugurale disputata in Canada, Partey potrà essere a disposizione della sua nazionale nelle successive sfide del girone negli Stati Uniti. Il Ghana affronterà infatti l’Inghilterra il 23 giugno in Massachusetts e chiuderà la fase a gruppi il 27 giugno contro la Croazia a Filadelfia. L’esito del ricorso potrebbe comunque avere ripercussioni sulla partecipazione del giocatore a eventuali successive gare disputate sul territorio canadese nel corso della competizione.