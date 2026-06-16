Mondiali 2026, Brasile in ansia per Neymar: nuovi esami e debutto ancora in dubbio



I dubbi sulla presenza di Neymar ai Mondiali 2026 non sono ancora stati sciolti. L’attaccante brasiliano, alle prese con un problema alla gamba destra, si è sottoposto a nuovi esami medici dopo aver saltato anche la sessione di allenamento prevista all’inizio della settimana.

Nuovi controlli dopo l’infortunio

Neymar non si è allenato con il resto del gruppo e ha raggiunto una clinica per ulteriori accertamenti al polpaccio destro. La federazione brasiliana non ha comunicato l’esito degli esami. Il numero 10 della Seleção è fermo dal 17 maggio, giorno dell’infortunio riportato con la maglia del Santos. Il 34enne sta vivendo la sua quarta partecipazione a una Coppa del Mondo e non ha ancora preso parte a un allenamento completo da quando il Brasile ha iniziato il ritiro a Morristown, nel New Jersey. Secondo i media brasiliani, lo staff sanitario continua a lavorare con l’obiettivo di averlo a disposizione almeno per la fase a eliminazione diretta. L’eventuale rientro di Neymar è diventato ancora più importante dopo l’1-1 ottenuto dal Brasile contro il Marocco all’esordio nel torneo. La Seleção tornerà in campo venerdì a Philadelphia contro Haiti, mentre restano da valutare le condizioni della sua stella più rappresentativa.

L’annuncio fuori dal campo

Nelle stesse ore, Neymar e la compagna Bruna Biancardi hanno annunciato attraverso i social media di essere in attesa della loro terza figlia. Il calciatore è già padre di un figlio nato da una precedente relazione.