Mondiali 2026, la Tunisia esonera Lamouchi: il nuovo ct è Hervé Renard

La Federcalcio tunisina ha annunciato l’esonero del ct Sabri Lamouchi. La decisione, viene fatto sapere sui canali social della Tunisia, è arrivata di reciproco accordo. Contestualmente, è stato annunciato l’incarico di Hervé Renard come allenatore della squadra nazionale fino alla fine della Coppa del Mondo 2026, “iniziando le sue funzioni stasera, con gli stessi privilegi finanziari”. L’accordo con l’ex ct dell’Arabia Saudita, prevede anche l’inizio delle trattative dopo la fine della partecipazione alla Coppa del Mondo, per una cooperazione a lungo termine basata su obiettivi sportivi specifici. Una conferenza stampa del ct francese si terrà sul campo di allenamento mezz’ora prima dell’inizio della sessione di allenamento odierna, fa sapere la Tunisia. A costare l’esonero di Lamouchi è stato il pesante 5-1 subito contro la Svezia nella prima partita del Mondiale . Non è il primo caso di allenatore che perde il posto durante il torneo iridato ma si tratta del primo esonero dopo una sola partita.

Per il tecnico francese è il terzo Mondiale con tre squadre

Con la Tunisia, Hervé Renard guiderà la sua terza nazionale in tre partecipazioni alla Coppa del Mondo, dopo il Marocco nel 2018 (sconfitte con Iran e Portogallo e pareggio con la Spagna) e l’Arabia Saudita nel 2022 (storica la vittoria all’esordio contro l’Argentina poi campione del mondo). Renard farà il suo debutto come commissario tecnico della Tunisia domenica 21 giugno contro il Giappone, sempre allo stadio BBVA di Monterrey. Nel corso della sua carriera il tecnico classe 1968 è stato anche ct dello Zambia, Angola, Costa d’Avorio e della Francia femminile. Nell’ottobre del 2024 fece ritorno sulla panchina della nazionale saudita, subentrando a Roberto Mancini ma l’aprile scorso venne esonerato dalla federazione della nazionale saudita nonostante sia riuscito a far qualificare la propria squadra al Mondiale.