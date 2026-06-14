Mondiali 2026, le partite di oggi: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Inizia oggi, domenica 14 giugno, la quarta giornata dei Mondiali 2026 di Canada, Messico e Usa. Dopo i risultati della notte, che hanno visto il pareggio in Brasile-Marocco e le vittorie di Scozia (1-0 contro Haiti) e Australia (2-0 sulla Turchia), nella serata e nella notte italiana scenderanno in campo altre 8 squadre. Ecco il programma.

Germania-Curaçao (Gruppo E)

Olanda-Giappone (Gruppo F)

Costa d’Avorio-Ecuador (Gruppo E)

Svezia-Tunisia (Gruppo F)

Germania-Curaçao: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Germania e Curaçao, valida per il Gruppo E, inizia alle 19. Ecco le probabili formazioni:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; F Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz

CURAÇAO (4-3-3): Room; Sambo, Obispo, Gaari, Floranus; Comenencia, J. Bacuna, L. Bacuna; Chong, Gorré, Antonisse

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn.

Olanda-Giappone: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Olanda e Giappone, valida per il Gruppo F, inizia alle 22. Ecco le probabili formazioni:

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo

GIAPPONE (3-4-2-1): Z. Suzuki; Watanabe, Itakura, H. Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; J. Ito, Kubo; Ueda

Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dall 21.25 con il racconto del prepartita. Sarà visibile anche su Dazn.

Costa d’Avorio-Ecuador: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Costa d’Avorio e Giappone, valida per il Gruppo E, inizia all’1 del 15 giugno. Ecco le probabili formazioni:

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Doué, Kossounou, Diomande, Konan; Kessié, Sangaré, S. Fofana; Amad Diallo, Wahi, Y. Diomandé

ECUADOR (4-2-3-1): Galíndez; Preciado, Pacho, Hincapié, Estupiñán; M. Caicedo, Vite; Yeboah, Plata, Angulo; E. Valenci

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn.

Svezia-Tunisia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Svezia e Tunisia, valida per il Gruppo E, inizia alle 4 del 15 giugno. Ecco le probabili formazioni:

SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Svensson, Ayari, Bergvall, Nygren, Gudmundsson; Isak, Gyökeres

TUNISIA (4-2-3-1): Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Khedira, Skhiri; Achouri, Hannibal Mejbri, Gharbi; Chaouat

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn.