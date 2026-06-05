Calendario Serie A 2026-2027, ecco tutte le partite della stagione

È stato sorteggiato il calendario della serie A 2026-2027, uno dei momenti più attesi da tifosi e appassionati in vista della prossima stagione.

L’Inter ripartirà dalla neopromossa Monza, il Napoli se la vedrà in trasferta contro il Genoa, Juventus e Milan, senza i pensieri della Champions, inizieranno la loro stagione rispettivamente da Frosinone e Torino.

La prima giornata della Serie A Enilive 2026/2027 👀⤵️ pic.twitter.com/CpvEd9mIYJ — Lega Serie A (@SerieA) June 5, 2026

Il calciomercato deve ancora iniziare, così come il Mondiale, che l’Italia guarderà ancora una volta da casa, ma intanto la Serie A ha svelato – dal Teatro Regio di Parma – il calendario dell’anno che verrà, con il ricordo ancora vivo dei verdetti del campionato appena andato in soffitta. La giostra del pallone però non si ferma mai, ecco quindi che i campioni d’Italia esordiranno a San Siro il 22 o 23 agosto proprio contro l’ultima squadra che è riuscita a salire sul treno della Serie A, il Monza di Paolo Bianco, uscito vincente dalla bagarre dei playoff.

I big match arriveranno presto, già nel primo weekend di settembre, con Inter-Napoli (la sfida tra chi si è aggiudicato gli ultimi due scudetti) e Juventus-Milan, chiamate a rispondere e a farsi trovare pronte dopo le delusioni di questa primavera. Scontri diretti che saranno anticipati da una delle novità della stagione, il Gran Galà Aic collocato il 2 settembre al Teatro alla Scala, dove verrà svelata la top undici dell’anno precedente. Una decisione presa “nel tentativo di valorizzare al meglio gli asset del calcio italiano”, ha spiegato l’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo annunciando la notizia.

Tornando al calendario il decimo turno, a fine ottobre, presenta altri incroci chiave, con Juventus-Napoli e Milan-Inter ad accendere il fine settimana del campionato. E gli altri derby? Tutti in coda, in pieno inverno, con quello di Roma fissato per metà dicembre e quello di Torino in occasione dell’Epifania. In fondo al calendario anche la ‘partitissima’ tra Inter e Juventus. A San Siro si giocherà nell’ultima giornata d’andata, il ritorno a Torino è in programma alla 36/a, a metà maggio, ultimo scontro diretto della stagione. Il weekend di San Valentino poi metterà a dura prova la resistenza delle coppie. Il sorteggio del calendario infatti ha fissato nella 24/a giornata sia il derby di Milano di ritorno che lo scontro diretto del ‘Maradona’ tra Napoli e Juve. Le altre due stracittadine si svolgeranno alla 31/a (derby della Mole il 3-4 aprile) e alla 32/a (derby della Capitale il 17-18 aprile), evitando così incroci pericolosi con Atp Finals e Internazionali d’Italia, i due eventi clou del tennis italiano, dopo le polemiche scoppiate nelle scorse settimane.

Binaghi: “Ringrazio la Serie A per la sensibilità”

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli e all’Amministratore Delegato Luigi De Siervo per la sensibilità istituzionale e l’attenzione dimostrate nei confronti del tennis italiano. È la prima volta nella storia che, in maniera organica e strutturata, nella compilazione dei calendari della Serie A vengono considerate e tutelate alcune delle più importanti manifestazioni del nostro sport, come le Nitto ATP Finals di Torino, gli Internazionali BNL d’Italia e la Coppa Davis”. Lo ha detto il presidente della Federtennis Angelo Binaghi in una nota, a proposito della compilazione del calendari della Serie A di calcio. “È un riconoscimento che nasce anche dagli straordinari risultati ottenuti negli ultimi anni dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze, capaci di riportare il tennis italiano al centro dell’attenzione mondiale e di trasformare questi eventi in un patrimonio dell’intero Paese.

Dopo alcune sovrapposizioni – aggiunge – che in passato avevano inevitabilmente creato difficoltà organizzative e mediatiche, questa scelta dimostra lungimiranza, rispetto reciproco e volontà di fare sistema tra grandi realtà dello sport italiano”. “Quando le istituzioni sportive collaborano anziché competere per spazi e visibilità, vincono gli appassionati, vincono gli atleti e vince l’Italia. Per questo la FITP accoglie con grande favore questa decisione e rinnova alla Lega Serie A la propria stima e disponibilità a proseguire un dialogo costruttivo nell’interesse dello sport italiano”, conclude.