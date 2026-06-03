Mondiali 2026, l’Inghilterra ‘invia’ 200 calciatori. Solo 71 dalla serie A: tutti i numeri della Coppa del Mondo

In vista dei Mondiali 2026, che cominceranno il prossimo 11 giugno e dai quali l’Italia è ancora una volta esclusa, si tirano le prime somme per capire quanto i vari campionati influiscano sulle scelte dei ct delle Nazionali che si giocheranno il trofeo più ambito.
L’Inghilterra domina ancora la geografia del calcio mondiale: sono ben 200 i giocatori convocati per il prossimo Mondiale che militano nei club di Premier League e dintorni, quasi il doppio rispetto alla Germania e nettamente più dell’Italia, ferma a quota 71. Un dato che da un lato fotografa il crescente peso specifico del calcio inglese, confermato anche dal Manchester City, club più rappresentato al Mondiale con 19 nazionali, davanti a Bayern Monaco, Arsenal e Paris Saint-Germain, ma che soprattutto evidenzia come al pari dell’assenza della nazionale italiana, di pari passo la Serie A perde sempre più terreno allontanandosi definitivamente dall’eden del calcio mondiale.
Le grandi sfide
La Coppa del Mondo 2026 sarà inoltre il palcoscenico delle ultime grandi sfide di campioni come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Manuel Neuer, ma anche delle stelle nel pieno della maturità calcistica come Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ed Erling Haaland. Tra record di longevità, campioni del mondo ancora protagonisti e una Serie A sempre meno centrale negli equilibri internazionali rispetto agli altri grandi campionati europei, il torneo nordamericano offre uno spaccato significativo dell’attuale gerarchia del calcio globale.
Tutti i numeri del Mondiale
Di seguito, i numeri più significativi del prossimo Mondiale forniti dalla Fifa:
- 200 – Ben 200 giocatori militano in Inghilterra a livello di club. Seguono Germania (109), Francia (86), Spagna (86), Italia (71), Arabia Saudita (49), Turchia (45), Stati Uniti (42), Paesi Bassi (46), Brasile (36) e Portogallo (36).
- 41 – Cristiano Ronaldo, che avrà 41 anni e 126 giorni all’inizio del torneo, è il quarto giocatore più anziano ad aver partecipato a un Mondiale. Se scenderà in campo, l’attaccante portoghese diventerà il quarto giocatore più anziano ad aver mai preso parte a un Mondiale, dietro a Roger Milla (42 anni), Faryd Mondragon (43) ed Essam El Hadary (45). Nella lista dei giocatori più anziani del 23° Mondiale, Ronaldo è seguito dal portiere messicano Guillermo Ochoa (40), dal centrocampista croato Luka Modric (40), dall’attaccante bosniaco Edin Dzeko (40), dal portiere tedesco Manuel Neuer (40) e dal portiere di Capo Verde Vozinha.
- 25 – Qatar e Arabia Saudita sono i Paesi con il maggior numero di giocatori che militano in squadre nazionali: 25 ciascuno. Il terzino sinistro del Qatar, Homam Ahmed, gioca nel Cultural Leonesa in Spagna, mentre il terzino destro dell’Australia, Saud Abdulhamid, gioca nel Lens in Francia. Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Costa d’Avorio, Curaçao, Senegal e Uruguay non hanno un solo giocatore che militi in un club all’interno dei propri confini.
- 22 – Ventidue campioni del mondo saranno presenti all’edizione del 2026. Manuel Neuer ha trionfato con la Germania in Brasile nel 2014, mentre Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, N’Golo Kanté e Kylian Mbappé hanno contribuito alla vittoria della Francia in Russia nel 2018. Lionel Scaloni, dal canto suo, ha confermato 17 dei giocatori che hanno trionfato con l’Argentina ai Mondiali del Qatar 2022: Thiago Almada, Julian Álvarez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernßndez, Alexis Mac Allister, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Lionel Messi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Cristiano Romero, Geronimo Rulli e Nicolas Tagliafico.
- 19 – Il Manchester City, con 19 giocatori, è il club più rappresentato. I Citizens hanno uomini nelle nazionali di Algeria, Belgio, Croazia, Egitto, Inghilterra, Francia, Ghana, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna e Uzbekistan. Seguono Bayern Monaco (18 giocatori), Arsenal (16), Paris Saint-Germain (16), Barcellona (15), Al Hilal (12), Atletico Madrid (12), Crystal Palace (12), Manchester United (12), Borussia Dortmund (11), Galatasaray (11) e Liverpool (11).
- 17 – Il diciassettenne prodigio Gilberto Mora è il giocatore più giovane presente alla fase finale del torneo. Il suo compagno di squadra messicano Guillermo Ochoa aveva già partecipato alla Coppa del Mondo prima ancora che Mora nascesse. Se dovesse scendere in campo, il fantasista di Tijuana diventerebbe il più giovane giocatore della CONCACAF ad aver disputato una partita di Coppa del Mondo, superando il connazionale Manuel Rosas, che aveva 18 anni ai Mondiali dell’Uruguay del 1930. Se Mora dovesse giocare nella partita d’esordio del Messico contro il Sudafrica, diventerebbe il sesto giocatore più giovane ad aver partecipato alla competizione, dopo i diciassettenni Pelé, Salomon Olembe, Femi Opabunmi, Samuel Eto’o e il detentore del record Norman Whiteside. Tra i cinque giocatori più giovani del prossimo torneo figurano il centrocampista ceco Hugo Sochurek (18 anni e quattro giorni al fischio d’inizio), il fantasista tedesco Lennart Karl (18 anni e 109 giorni), l’attaccante senegalese Ibrahim Mbaye (18 anni e 138 giorni) e il numero 9 egiziano Hamza Abdelkarim (18 anni e 161 giorni).
- 13 – L’argentino Lionel Messi è il giocatore del 2026 con il maggior numero di gol ai Mondiali (13). Lo seguono il francese Kylian Mbappé (12), l’inglese Harry Kane (8), il brasiliano Neymar (8) e il portoghese Cristiano Ronaldo (8). Il record mondiale è detenuto dal tedesco Miroslav Klose (16).
- 6 – Lionel Messi, Guillermo Ochoa e Cristiano Ronaldo parteciperanno al loro sesto Mondiale: un record assoluto. Condividono il primato di cinque edizioni con Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Gigi Buffon, Rafa Marquez e Andrés Guardado. Luka Modric, Yuto Nagatomo e Manuel Neuer saranno alla loro quinta partecipazione ai Mondiali in Nord America. Messi e Ronaldo diventeranno i primi giocatori a disputare sei Mondiali, dato che Ochoa non ha preso parte a Germania 2006 e Sudafrica 2010.
- 2.05 – Il portiere austriaco Florian Wiegele, con i suoi 2,05 metri, è il giocatore più alto ad aver mai partecipato a un Mondiale. Il record era stato stabilito dal portiere olandese Andries Noppert con 2,03 metri ai Mondiali del Qatar 2022. I giocatori più alti che seguono ai Mondiali del 2026 sono il difensore inglese Dan Burn (2,01 m), il portiere colombiano Alvaro Montero (2,01 m) e il difensore centrale bosniaco Stjepan Radeljic (2,01 m).
- 1.60 – Il trequartista panamense Cesar Yanis è il giocatore più basso con i suoi 1,60 metri. Lo segue l’attaccante di Curaçao Jeremy Antonisse, alto 1,64 metri. Ben 41 centimetri separano Burn da Yanis, e Panama e Inghilterra si affronteranno nell’ultima partita del Gruppo L. Il divario di altezza più ampio tra avversari in campo contemporaneamente in una partita dei Mondiali è stato di 39 centimetri, ovvero i 39 centimetri che separavano il gigante serbo-montenegrino Nikola Zigic dal ivoriano Bakary Kone ai Mondiali di Germania 2006.