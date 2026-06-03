Mondiali 2026, l’Inghilterra ‘invia’ 200 calciatori. Solo 71 dalla serie A: tutti i numeri della Coppa del Mondo

In vista dei Mondiali 2026, che cominceranno il prossimo 11 giugno e dai quali l’Italia è ancora una volta esclusa, si tirano le prime somme per capire quanto i vari campionati influiscano sulle scelte dei ct delle Nazionali che si giocheranno il trofeo più ambito.

L’Inghilterra domina ancora la geografia del calcio mondiale: sono ben 200 i giocatori convocati per il prossimo Mondiale che militano nei club di Premier League e dintorni, quasi il doppio rispetto alla Germania e nettamente più dell’Italia, ferma a quota 71. Un dato che da un lato fotografa il crescente peso specifico del calcio inglese, confermato anche dal Manchester City, club più rappresentato al Mondiale con 19 nazionali, davanti a Bayern Monaco, Arsenal e Paris Saint-Germain, ma che soprattutto evidenzia come al pari dell’assenza della nazionale italiana, di pari passo la Serie A perde sempre più terreno allontanandosi definitivamente dall’eden del calcio mondiale.

Le grandi sfide

La Coppa del Mondo 2026 sarà inoltre il palcoscenico delle ultime grandi sfide di campioni come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Manuel Neuer, ma anche delle stelle nel pieno della maturità calcistica come Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ed Erling Haaland. Tra record di longevità, campioni del mondo ancora protagonisti e una Serie A sempre meno centrale negli equilibri internazionali rispetto agli altri grandi campionati europei, il torneo nordamericano offre uno spaccato significativo dell’attuale gerarchia del calcio globale.

Tutti i numeri del Mondiale

Di seguito, i numeri più significativi del prossimo Mondiale forniti dalla Fifa: