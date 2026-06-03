Claudio Ranieri è cittadino onorario di Cagliari: “Ricevo più di quello che ho dato”

L’ex allenatore e dirigente della Roma, ed ex allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, è ufficialmente cittadino onorario di Cagliari. La consegna della pergamena è avvenuta questa mattina a Palazzo Bacaredda nel corso della cerimonia con il sindaco Massimo Zedda, a chiusura dell’iter avviato tre anni fa con il voto unanime del consiglio comunale.



Il riconoscimento arriva a coronamento di un legame definito “profondo e identitario” tra il tecnico e la città, maturato attraverso le imprese sportive con il Cagliari e indicato come parte della memoria collettiva dei tifosi in Sardegna e non solo.

Ranieri, che nelle ultime ore aveva ricevuto anche l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, ha accolto il titolo con emozione, sottolineando il rapporto speciale con l’isola e con i suoi abitanti. Nel suo intervento ha ricordato episodi della carriera intrecciati con la Sardegna, dai primi incroci in serie A fino alla promozione e alla salvezza ottenute alla guida del Cagliari, definendo quel percorso un’esperienza “non scontata e profondamente significativa. Quando saluto un sardo mia moglie se ne accorge subito: evidentemente si vede dal mio sguardo che c’è un legame particolare”, ha detto Ranieri visibilmente emozionato.

“Uomo di sport e gentiluomo che ha onorato la città”

“Uomo di sport e gentiluomo che con i suoi successi ha saputo onorare i colori rossoblù e la città intera, diventando prezioso patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani. Uomo per bene, amato e rispettato non soltanto per i risultati sportivi, ma per la signorilità, la sincerità e l’affetto con cui ha saputo parlare al cuore delle persone anche fuori dal terreno di gioco. La città di Cagliari ricambia il suo affetto, e gli conferisce la cittadinanza onoraria: cittadino di Cagliari per sempre”. Queste le motivazioni lette dal sindaco Massimo Zedda con cui questa mattina in Municipio è stata conferita la cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri, che con Cagliari e la Sardegna conserva un legame fortissimo e speciale: tre anni fa, dopo la salvezza nella gara salvezza che permise ai rossoblù di restare in serie A, la decisione all’unanimità del consiglio comunale di attribuirgli la cittadinanza onoraria.

Ranieri: “Sardi meravigliosi, ricevo molto più di quello che ho dato”

“Voi sardi siete meravigliosi, mi date molto di più di quello che ho dato io. Qui ho solo fatto il mio lavoro, certo con tutto il mio amore e passione, ma non mi sarei aspettato di poter cogliere tutto quello che il popolo sardo mi sta dando. Quando parlo con un sardo mi si illuminano gli occhi: è un rapporto che non so perché, non so per come, ma c’è. Evidentemente un qualcosa di profondo che io sento nell’anima, grazie di cuore a tutti”. Queste le parole di Claudio Ranieri, ex allenatore rossoblù, ricevendo questa mattina in Municipio la cittadinanza onoraria di Cagliari.