Beckham avrà una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Il mondo del calcio e quello dello spettacolo si incontrano, come è successo più volte nella carriera di David Beckham. Ora anche lui, infatti, avrà una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Lo ha annunciato la Camera di Commercio di Hollywood aggiungendo che la cerimonia si svolgerà il 12 giugno alle 10.00 (ora del Pacifico) al 6819 di Hollywood Boulevard.

Quella di Beckham sarà la 2.849esima stella sulla celebre via di Los Angeles. La leggenda del calcio Beckham riceverà la sua stella nella categoria Sport e Intrattenimento. Insieme alla presentatrice Ellen K, saranno presenti Tom Cruise e Victoria Beckham. “La Camera di Commercio di Hollywood è orgogliosa di dare il benvenuto a David Beckham sulla Hollywood Walk of Fame”, ha dichiarato Ana Martinez, produttrice della Walk of Fame, in un comunicato. “Il riconoscimento a David Beckham con una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Sport e Intrattenimento arriva in un momento opportuno, mentre gli Stati Uniti si preparano a ospitare la Coppa del Mondo FIFA. Il ruolo di Beckham nell’elevare la visibilità del calcio in America e la sua duratura influenza sullo sport, sull’intrattenimento e sulla cultura globale rendono questo onore particolarmente significativo”, ha aggiunto Martinez.