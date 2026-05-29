Bologna, Domenico Tedesco è il favorito per sostituire Vincenzo Italiano

Domenico Tedesco, secondo diversi media sportivi, potrebbe essere il prescelto per sedersi sulla panchina del Bologna che ha da poco ufficializzato l’addio di Vincenzo Italiano.

Chi è Domenico Tedesco

Nato a Rossano, in provincia di Cosenza, il 12 settembre 1985, Domenico ha doppio passaporto: italiano e tedesco, in quanto si era trasferito in Germania da bambino assieme alla famiglia. Ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili dello Stoccarda per poi passare alle giovanili dell’Hoffenheim. In seguito ha fatto un esperienza all’Erzgebirge Aue, club della Sassonia che milita nella terza divisione tedesca. Poi c’è stato lo Schalke 04, lo Spartak Mosca, il Lipsia, la nazionale belga (con cui ha raggiunto gli ottavi di finale agli Europei 2024) e infine il Fenerbahce che lo ha esonerato ad aprile dopo la sconfitta per 3-0 contro il Galatasaray. In carriera ha conquistato due trofei: una Coppa di Germania con il Lipsia nel 2021/2022 e una Supercoppa di Turchia con il Fenerbahce nel 2025.