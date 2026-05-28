Bastoni resta all’Inter, Marotta: “Contento di stare con noi”

Alessandro Bastoni rimarrà all’Inter. Lo ha confermato il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta durante un’intervista concessa a Dazn, con Giorgia Rossi. “I tifosi dell’Inter per il futuro possono dormire sogni tranquilli? Io penso di si, noi non siamo dei venditori. Se un giocatore va via è perché anche lui ha espresso la volontà di andare via. Bastoni non ha assolutamente espresso la volontà di andare via, è contento di stare con noi. Noi non siamo nella necessità di doverlo cedere, io penso che starà con noi ancora”, ha affermato il numero uno del club di Milano rassicurando la tifoseria in vista del mercato estivo.

Bastoni 🤝 Inter ⚫️🔵

Marotta ha le idee chiare 💡



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Il futuro di Chivu

“Chivu? E’ un atto formale, non è un aspetto prioritario del programma che ci attende. Ha un contratto, lo allungheremo. Ha dimostrato di essere all’altezza della situazione e di essere uno degli allenatori emergenti. E’ giusto che ci sia una gratificazione non solo nell’allungamento ma anche nella rivisitazione dell’aspetto economico”, ha aggiunto parlando del tecnico romeno, fresco vincitore di Scudetto e Coppa Italia, al suo primo anno sulla panchina dell’Inter.

Bastoni e le voci di mercato

Sembrano quindi essersi allontanate le voci di mercato che vedevano Bastoni con indosso la maglia del Barcellona. Il difensore 27enne nei mesi scorsi è stato più volte accostato al club blaugrana, complici le richieste dell’allenatore Hansi Flick e la gogna che il calciatore di Casalmaggiore ha dovuto subire ultimamente da media e tifoserie.

Per il numero 95 nerazzurro, infatti, le settimane successive a Inter-Juventus (con il caso Kalulu) e alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026 sono state abbastanza dure. I fischi che lo hanno circondato in diversi stadi italiani e le sirene spagnole da molti sono stati considerati una combo fatale, che lo avrebbe spinto fuori da Milano e lontano dalla Serie A. A frenare il trasferimento, secondo i media, sarebbero state anche le richieste avanzate dall’Inter che non sarebbe mai scesa sotto i 70 milioni di euro.

I numeri di Bastoni all’Inter

Alessandro Bastoni è arrivato all’Inter dall’Atalanta nel 2017. Dopo essere tornato alla Dea in prestito, ha vestito la maglia del Parma (sempre in prestito) per poi rientrare a Milano e indossare stabilmente i colori nerazzurri a partire dal 2019. Antonio Conte gli ha dato fiducia, Simone Inzaghi gli ha fatto fare l’exploit rendendolo uno dei difensori centrali più forti d’Europa. Con il “Biscione” ha giocato 298 partite, realizzando otto reti e 30 assist. Questa stagione, invece, ha registrato 40 presenze, segnando due gol e facendo sei assist. Il suo contratto con l’Inter scade tra due anni, il 30 giugno 2028, e l’ultimo prolungamento è stato firmato il 5 luglio 2023.