Arbitri, “voto basso per Ferrieri Caputi”: indaga la Figc

Arbitri di Serie A ancora nell’occhio del ciclone. La Procura federale della Figc ha aperto un fascicolo di indagine a seguito di un esposto inviato dal presidente della Sezione Aia dell’Aquila, Guido Alfonsi, secondo il quale sarebbero emerse delle anomalie nell’ultima giornata di campionato di Serie A.

Alfonsi ricostruisce un cambio di designazione dell’osservatore arbitrale, figura che assegna per l’Aia i voti alle prestazioni degli arbitri. Un sistema, questo, che consente di determinare una classifica di rendimento dei direttori di gara, così da stabilire chi di loro viene confermato o meno a fine stagione.

Nello specifico e come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, si chiede di verificare i motivi di un improvviso cambio di osservatore per Lazio-Pisa, match inizialmente assegnato ad Andrea Antonelli, poi mandato a Napoli-Udinese; all’Olimpico è stato inviato Sandro Rossomando, che avrebbe invece dovuto supervisionare la sfida allo stadio “Maradona”. Alfonsi ritiene sospetta questa inversione, che ha portato Rossomando a valutare Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitra di Lazio-Pisa, con 8.40, un punteggio insufficiente per mantenerla tra prime 25 posizioni della classifica stagionale. Questo declassamento, secondo l’esposto di Alfonsi, avrebbe portato alla dismissione di Federico Dionisi della sezione de L’Aquila dai ruoli CAN A-B.

Il procuratore federale Chinè ha già deciso di interrogare tutti gli interessati e acquisire la relativa documentazione per capire se ci siano gli estremi per procedere con un deferimento, che potrebbe vedere coinvolto Dino Tommasi, il designatore ad interim che ha sostituito Rocchi.