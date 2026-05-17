Serie A, Atalanta-Bologna 0-1: decide Orsolini

Il Bologna si impone per 1-0 in casa dell’Atalanta nel posticipo della 37esima giornata del campionato di Serie A. Un risultato che riapre il discorso per la corsa ad un posto in Conference League, con la Dea che mantiene solo tre punti di vantaggio sui felsinei a una giornata dalla fine.

Il film della partita

Primo tempo giocato su buoni ritmi. Bologna più aggressivo in avvio, poi con il passare dei minuti l’Atalanta ha preso in mano il pallino pur senza creare occasioni. Nel finale di primo tempo è il Bologna a sfiorare il gol con Carnesecchi prodigioso su Rowe e Castro. Nella ripresa la partita resta equilibrata, con la Dea che sfiora il gol con Sulemana di testa su cross di Zappacosta. E’ il Bologna però a passare in vantaggio al 78′ con l’ex di turno Orsolini, che di sinistro batte Carnesecchi su cross di Rowe. Inutile nel finale l’assalto dell’Atalanta alla porta di Skorupski, che sventa su Krstovic nell’occasione più importante. Ora tutto si deciderà nell’ultima giornata: la Dea sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina, il Bologna riceve l’Inter campione d’Italia.