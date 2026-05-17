Roma-Lazio oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 17 maggio, è il giorno del derby Roma-Lazio, che dopo le polemiche per lo spostamento inizialmente deciso dalla prefettura per la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis, si giocherà. La Roma di Gian Piero Gasperini cerca punti importanti per la lotta Champions, in un match valido per la 37esima giornata, la penultima del campionato di serie A, con diverse squadre ancora in lizza per l’Europa che conta. La Lazio, senza più obiettivi in stagione, giocherà per il prestigio e per provare a fare lo sgambetto ai cugini.

Gasperini: “Avremmo giocato il derby a qualunque ora”

“Siamo così motivati e dentro questa rincorsa che siamo quelli meno adatti a rispondere, avremmo giocato a qualunque ora. Ma non è stato un esempio di grande programmazione. Dispiace per i tifosi e anche per quelli delle altre città. Giocare 5 partite in contemporanea è molto bello ed emozionante per tutti, anche se giocare di domenica alle 12 non è il massimo”. Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del derby contro la Lazio. “La Lazio è un’ottima squadra anche se ha finito la stagione. L’unica motivazione è cercare di impedire alla Roma di arrivare in Champions. Noi abbiamo motivazioni più vere e forti, ma il derby è sempre difficile da giocare”, ha aggiunto.

“Corsa Champions? Siamo tutte sul filo, campionato equilibrato”

“Corsa Champions? Siamo tutte sul filo, c’è anche il Como che è la vera sorpresa del campionato per qualità di gioco e prestazioni. L’Inter ha fatto una corsa a sè, mentre le altre sono tutte vicine e significa che il campionato è equilibrato. Questo è un segnale importante anche da parte della Roma, che è lì nonostante qualche problematica e infortuni. Questo ci dà ancora più motivazione”, ha detto ancora il tecnico giallorosso.

Lazio, si ferma Motta, in porta nel derby l’esordiente Furlanetto

Altro stop e altro forfait per la Lazio nel derby. Nel corso dell’allenamento si è bloccato il giovane portiere Edoardo Motta, protagonista in Coppa Italia contro l’Atalanta, e la squadra di Maurizio Sarri farà scendere in campo Alessio Furlanetto tra i pali, classe 2002 che farà i suo esordio in serie A. Per il club biancoceleste si tratta di vera emergenza in un reparto già segnato dal lungo infortunio che ha chiuso in anticipo la stagione di Provedel. In panchina anche i giovani Giacomone e Pannozzo. Confermate anche le indisponibilità di Patric e Zaccagni.

Roma-Lazio: le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Lazio (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, L. Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

Roma-Lazio: orario e dove vederla

Roma-Lazio è in programma alle 12 all’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Il derby sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.