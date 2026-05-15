Samuele Inácio, il talento italiano rinnova con il Borussia Dortmund fino al 2029

Il Borussia Dortmund blinda l’azzurrino Samuele Inácio, figlio dell’ex giocatore brasiliano Inacio Pià, che ha giocato tanti anni in Italia. Il club tedesco ha rinnovato il contratto dell’attaccante 18enne fino al 30 giugno 2029. “Con le sue capacità e il suo potenziale, Samu è uno dei più grandi talenti della sua fascia d’età a livello mondiale. Siamo convinti che con la sua dedizione e qualità potrà diventare un giocatore eccezionale – ha sottolineato il direttore sportivo Lars Ricken – E’ una parte importante della crescita della nostra squadra, ed è per questo che siamo lieti di esserci assicurati le sue prestazioni a lungo termine”.

Da quando è entrato a far parte del Borussia Dortmund, Inacio ha giocato nelle formazioni Under 17, Under 19, Under 23 e in prima squadra, collezionando un totale di 65 presenze con la maglia giallonera (14 gol, 11 assist). In questa stagione il 18enne di Bergamo ha fatto il suo debutto in Bundesliga il 28 febbraio contro il Bayern Monaco e ha segnato il suo primo gol nella massima serie tedesca alla 33a giornata, in occasione della vittoria casalinga per 3-2 contro l’Eintracht Francoforte.

I numeri di Samuele Inácio

Samuele Inácio è nato il 2 aprile 2008 a Bergamo e possiede la doppia cittadinanza, italiana e brasiliana. Attaccante di piede destro, nel 2024 è passato dalle giovanili dell’Atalanta a quelle del Borussia Dortmund, club tedesco con cui ha esordito in Bundesliga con la prima squadra lo scorso febbraio. Nel massimo campionato di Germania ha collezionato sei partite e realizzato un gol. In Youth League invece (competizione europea organizzata dalla Uefa) ha messo a segno due reti e due assist in cinque presenze. Complessivamente questa stagione (tra giovanili e prima squadra) ha giocato 31 partite e realizzato 11 reti e due assist.