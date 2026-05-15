Home > Calcio > Inter, domenica festa Scudetto e parata con il bus. Programma, orari e percorso

Sarà una domenica speciale, unica, che finirà dritta nel libro dei ricordi di tantissimi interisti. Inter-Hellas Verona (in programma a San Siro alle ore 15:00) non sarà solo l’ultima partita casalinga della stagione, ma sarà un’esperienza da vivere dall’inizio alla fine, per celebrare uno storico double: Scudetto e Coppa Italia. Un momento di incontro, condivisione della gioia e dell’orgoglio per i nostri colori, dentro lo stadio e per le vie di Milano.

Il Live Show prima di Inter-Hellas Verona

La giornata inizierà molto prima del fischio d’inizio. I cancelli di San Siro – rende noto il club nerazzurro – apriranno alle ore 12:00 e l’invito per tutti i tifosi – data la straordinaria affluenza – è quello di presentarsi puntuali, anche per godersi lo speciale Inter Live Show – 21 volte Campioni d’Italia. Non solo intrattenimento, ma un momento da vivere insieme. Sul palco, insieme a Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno, si alterneranno 21 Inter Friends dal mondo della musica, dello sport e dell’intrattenimento. Tra i momenti più attesi, la special performance del dj Benny Benassi, oltre a esibizioni live, contenuti esclusivi e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico.

La coreografia e la consegna della Coppa dello Scudetto

San Siro sarà protagonista in ogni settore: cori, musica, partecipazione collettiva. La squadra esibirà il trofeo della Coppa Italia conquistata a Roma, vivendo da vicino il primo abbraccio del pubblico in una giornata in cui il confine tra campo e spalti si annullerà. Una grande coreografia a tutto stadio accoglierà i campioni nerazzurri sul terreno di gioco alle ore 15:00, prima del calcio d’inizio di Inter-Hellas Verona. Al termine della gara, la squadra alzerà al cielo la Coppa dello Scudetto davanti ai propri tifosi, dando il via alla celebrazione ufficiale.

La parata del bus nerazzurro

Nel corso della cerimonia saranno inoltre esposti entrambi i trofei conquistati in stagione, per condividere con tutto il pubblico nerazzurro il culmine di un’annata straordinaria. La festa continuerà anche fuori dallo stadio, con la parata del bus nerazzurro che porterà la squadra tra i tifosi, attraversando la città in un lungo abbraccio collettivo.

Un percorso che diventa una celebrazione diffusa: ogni via, ogni piazza, ogni tratto del tragitto si trasformerà in un punto di incontro tra la squadra e la sua gente. Milano accompagnerà il passaggio dei Campioni, partecipando a una giornata che unirà tutta la comunità nerazzurra. Come sempre il percorso si concluderà in Piazza del Duomo, dove la squadra si affaccerà da una delle terrazze per festeggiare insieme al popolo interista.

Il percorso del bus scoperto

Ecco il percorso che il bus nerazzurro effettuerà lungo le strade di Milano: