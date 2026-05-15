Mondiali 2026, svelato il campo dello stadio di Dallas: ospiterà 9 partite

Presentato ufficialmente il campo del Dallas Stadium di Arlington, in Texas, uno degli stadi che ospiteranno i match dei Mondiali di calcio 2026, al via il prossimo 11 giugno. Nell’impianto vengono utilizzate lampade LED sospese per la coltivazione per aiutare a mantenere il manto erboso in vista delle partite.

L’impianto, sede dei Dallas Cowboys della NFL, sarà temporaneamente denominato “Dallas Stadium” durante il torneo. Lo stadio ospiterà nove partite della Coppa del Mondo, più di qualsiasi altro impianto del torneo, inclusa una semifinale. L’impianto di illuminazione è sospeso al soffitto dello stadio e fornisce luce artificiale al campo in sostituzione della luce solare diretta. Il responsabile delle infrastrutture dei campi della FIFA, Ewen Hodge, ha definito il sistema un’innovazione unica nel suo genere.