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mercoledì 13 maggio 2026

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Figc, Abete presenta candidatura alla presidenza: "Io non sono l'espressione di poteri forti”

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Giancarlo Abete ha parlato della sua candidatura alla presidenza della Federcalcio al suo ingresso in Figc, in vista del consiglio federale. “Sono venuto in Figc per il comitato di presidenza e il consiglio, come anticipato presento la candidatura e così potrà iniziare una fase di dibattito e discussione su quelli che sono i contenuti dei documenti programmatici in modo tale da fare il percorso giusto. Prima parlare dei problemi e poi andare sulle persone”, ha spiegato il presidente della Lnd che ha parlato poi della ipotesi di incandidabilità di Giovanni Malagó: “Il mio confronto è un confronto sul versante della politica sportiva. Poi sono un cittadino come tutti quanti noi e come cittadino ho il dovere di rispettare le leggi. Io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più debole del sistema. Sempre fatto questo non sono stato mai espressione tra virgolette di poteri forti, sono sereno e fiducioso”.