Figc, Abete presenta candidatura alla presidenza: "Io non sono l'espressione di poteri forti”

Giancarlo Abete ha parlato della sua candidatura alla presidenza della Federcalcio al suo ingresso in Figc, in vista del consiglio federale. “Sono venuto in Figc per il comitato di presidenza e il consiglio, come anticipato presento la candidatura e così potrà iniziare una fase di dibattito e discussione su quelli che sono i contenuti dei documenti programmatici in modo tale da fare il percorso giusto. Prima parlare dei problemi e poi andare sulle persone”, ha spiegato il presidente della Lnd che ha parlato poi della ipotesi di incandidabilità di Giovanni Malagó: “Il mio confronto è un confronto sul versante della politica sportiva. Poi sono un cittadino come tutti quanti noi e come cittadino ho il dovere di rispettare le leggi. Io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più debole del sistema. Sempre fatto questo non sono stato mai espressione tra virgolette di poteri forti, sono sereno e fiducioso”.