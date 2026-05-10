Serie A, il Milan cade anche contro l’Atalanta: rossoneri ko 3-2 a San Siro

Battuta d’arresto pesantissima per il Milan di Massimiliano Allegri, che viene battuto in casa per 3-2 dall’Atalanta nel posticipo domenicale della 36esima giornata di Serie A, in una partita ben più dominata dai bergamaschi di quanto afferma il risultato finale. Il Milan vede così scricchiolare una qualificazione in Champions League che sembrava ormai conquistata solo qualche settimana fa. I rossoneri nel prossimo decisivo match, a Marassi contro il Genoa, giocheranno inoltre senza Leao e Saelemakers, ammoniti e in diffida.

Match come detto dominato dagli orobici di Palladino: le reti di Ederson al 7′, di Zappacosta al 30′ e di Raspadori al 53′ permettono alla Dea di prendere il largo, mentre per i rossoneri i gol della bandiera di Pavlovic all’88’ e di Nkunku su rigore al 94′ sono spia di un risveglio solo tardivo. Con questo risultato, a due giornate dalla fine, la squadra di Max Allegri è agganciata in classifica al quarto posto dalla Roma vittoriosa a Parma, restando a -1 dalla Juventus terza e a sole 2 lunghezze di vantaggio sul Como sesto. Per l’Atalanta, che non ha più obiettivi di classifica in campionato, l’unica speranza per accedere alle coppe europee della prossima stagione resta la vittoria dell’Inter sulla Lazio nella finale di Coppa Italia.