Serie A, Parma-Roma 2-3: i giallorossi acciuffano la vittoria al 100′

Vittoria rocambolesca della Roma, che batte 3-2 in trasferta il Parma in pieno recupero nel match valido per la 36/a giornata di Serie A e resta in corsa per la Champions, salendo a 67 punti, al quarto posto, gli stessi del Milan in campo in serata contro l’Atalanta. Il Parma invece rimane fermo a 42.

Il racconto del match

Ottima prima mezz’ora dei giallorossi, che sbloccano il risultato al 22′ con Malen, servito da un passaggio in profondità di Dybala, e sfiorano il raddoppio con un colpo di testa sul palo di Soulè. Dopo lo svantaggio però i padroni di casa reagiscono e in avvio di ripresa raggiungono il pari con un rasoterra angolato di Strefezza. Gli ospiti a quel punto si gettano nuovamente in attacco e creano tre-quattro occasioni per riportarsi avanti (miracoloso Suzuki su Malen) ma è invece il Parma a trovare la via del gol con Keita su assist di Estevez. In pieno recupero Rensch pareggia i conti con un rasoterra da fuori area, i giallorossi tornano a crederci e al 99′ Rensh si guadagna un rigore per un ingenuo fallo di Britschgi in area. Dal dischetto Malen non sbaglia e regala tre punti pesantissimi alla sua squadra.