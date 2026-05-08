Frosinone promosso in Serie A

Il Frosinone torna in Serie A dopo due stagioni. La squadra allenata da Massimiliano Alvini ha conquistato la certezza matematica della promozione nella massima serie dopo aver battuto in casa per 5-0 il Mantova nell’ultima giornata di Serie B. Per i Ciociari reti di Giacomo Calò (5′) su rigore, autogol di Alessio Castellini (12′), Fares Ghedjemis (57′), Antonio Raimondo (71) e Ilias Koutsoupias (76′).

Questi gli altri risultati dell’ultimo turno del campionato cadetto:

Avellino-Modena 1-0

Catanzaro-Bari 2-3

Cesena-Padova 3-4

Monza-Empoli 2-2

Pescara-Spezia 1-1

Reggiana-Sampdoria 1-0

Sudtirol-Juve Stabia 1-1

Venezia-Palermo 2-2

Virtus Entella-Carrarese 2-1

Rocca fa i complimenti al Frosinone

Subito sono arrivati gli auguri social del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. “Bentornati in Serie A, campioni!”, ha scritto su Facebook il governatore.

Reggiana, Pescara e Spezia in LegaPro

Salutano, invece, il campionato cadetto la Reggiana (inutile la vittoria per 1-0 sulla Sampdoria), il Pescara e lo Spezia. Speranza salvezza per il Bari che ha sbancato Catanzaro 3-2 conquistando così il playout contro il Sudtirol (che ha pareggiato 1-1 con la Juve Stabia). Si salva all’ultimo respiro l’Empoli che ha pareggiato 2-2 contro il Monza in trasferta. Salva anche l’Entella che ha superato in casa 2-1 la Carrarese.